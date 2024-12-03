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  4. Korku filmi gibi! Güney Kore'nin Jeju Adası'na turistik amaçlı ziyarete giden 90 kişilik ekipten 38'i ortadan kayboldu

Korku filmi gibi! Güney Kore'nin Jeju Adası'na turistik amaçlı ziyarete giden 90 kişilik ekipten 38'i ortadan kayboldu

Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
03.12.2024 15:58
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38 kişi adada ortadan kayboldu! Güney Kore'nin Jeju Adası'na, Vietnam'dan 14 Kasım'da gelen 90 kişilik gruptan, dönüş uçuşu öncesi 38 turistin kaybolduğu bildirildi. Yetkililer, kayıp turistleri bulmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Korku filmi gibi! Güney Kore'nin Jeju Adası'na turistik amaçlı ziyarete giden 90 kişilik ekipten 38'i ortadan kayboldu

Güney Kore’nin Jeju Adası’nda, Vietnamlı turist grubundan 38 kişinin kaybolduğu bildirildi. Yetkililer, yaklaşık 90 kişilik bir turist grubunun 14 Kasım’da Vietnam’ın Nha Trang kentinden Jeju Adası’na seyahat ettiğini açıkladı.

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38 TURİST ORTADAN KAYBOLDU

17 Kasım’daki dönüş uçuşundan önce kaybolan 38 turistin, diğer grup üyeleriyle birlikte adayı terk etmedikleri ve planlandığı üzere ülkelerine dönmedikleri ifade edildi.

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ARAMA ÇALIŞMALARI BAŞLATILDI

Vietnamlı turistlerin, 30 günlük vizesiz seyahat izniyle adada bulundukları ve 14 Aralık’a kadar kalabilecekleri belirtildi. Yetkililer, kaybolan turistleri bulmak için arama çalışması başlattı. Kayıp turistlerle ilgili detaylı bir soruşturma sürdürülüyor.

(DHA)

Anahtar Kelimeler:
Güney Kore turist kayıp
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