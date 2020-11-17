Korku filmi yıllar sonra viral oldu! Yönetmeni uyardı: Gece izlemeyin...

Yeni Zelanda'da sakıncalı görülüp, yasaklanan tartışmalı bir 2011 filmi, TikTok'ta tuhaf bir canlanma yaşıyor ve kullanıcılar, ilk kez izledikten sonra 'travma geçirdiklerini' söylüyor.

Yayınlandığı dönemde eleştiri oklarının hedefinde olan Megan Is Missing filmi, sansürsüz yayınlanması ve cinsel şiddet içermesi nedeniyle eleştirmenlerden olumsuz yorum almıştı.

'BU FİLM KORKUNÇ, İZLEMEYİN'

Bazı nedenlerden dolayı, vizyona girdikten neredeyse on yıl sonra, filme tepkiler sosyal medyada viral olmaya başladı ve bazı kullanıcılar kendilerinin 'travma geçirdiğini' iddia etti.

Bir kişi filmi izledikten sonra Twitter'da şöyle yazdı: "İzledim ve hayatım boyunca hiçbir şey tarafından bu kadar tetiklenmemiş veya travma geçirmemiştim. Bu dünya o kadar iğrenç ki, ağlamayı kesemiyorum ve midem bulanıyor. Henüz izlemediyseniz, lütfen yapmayın. Bu korkunç.'

TikTok'ta bir kişi şöyle yazdı: 'Lütfen bu filmi kendi sorumluluğunuzda izleyin. Bir daha asla izlemeyeceğim bir şey. Sonsuza dek travmadayım.'

YÖNETMEN AÇIKLAMA YAPTI: GECE İZLEMEYİN

Filmin yönetmeni Michael Goi, filmin yıllar sonra gündeme gelmesini şöyle yorumladı: 'Filmimin başrol oyuncusu Amber Perkins'den şu anda TikTok'ta patladığına dair bir mesaj aldım. Megan Is Missing'i izlemeden önce insanlara verdiğim alışılmış uyarıları size veremedim' diyerek filmin gecenin ortasında izlenmemesi gerektiğini, tek başına izlenilmemesini ve eğer ekranda görmek istemediğiniz şeyler görüyosanız filmi kapatmak için yaklaşık dört saniyeniz var' şeklinde uyarılarda bulundu.