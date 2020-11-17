Mynet Trend
  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence
  4. Korku filmi yıllar sonra viral oldu! Yönetmeni uyardı: Gece izlemeyin...

Korku filmi yıllar sonra viral oldu! Yönetmeni uyardı: Gece izlemeyin...

Sibel Özdemir Sibel Özdemir
EĞLENCE  | Son Güncelleme

Michael Goi'nin yazdığı ve yönettiği, Megan Is Missing filmi yıllar sonra sosyal medyada konuşulmaya başladı. Çıktığı gün Yeni Zelanda'da yasaklanan film, TikTok'ta nasıl viral oldu, yönetmeni hangi uyarılarda bulundu?

Korku filmi yıllar sonra viral oldu! Yönetmeni uyardı: Gece izlemeyin...

Yeni Zelanda'da sakıncalı görülüp, yasaklanan tartışmalı bir 2011 filmi, TikTok'ta tuhaf bir canlanma yaşıyor ve kullanıcılar, ilk kez izledikten sonra 'travma geçirdiklerini' söylüyor.

Yayınlandığı dönemde eleştiri oklarının hedefinde olan Megan Is Missing filmi, sansürsüz yayınlanması ve cinsel şiddet içermesi nedeniyle eleştirmenlerden olumsuz yorum almıştı.

'BU FİLM KORKUNÇ, İZLEMEYİN'

Bazı nedenlerden dolayı, vizyona girdikten neredeyse on yıl sonra, filme tepkiler sosyal medyada viral olmaya başladı ve bazı kullanıcılar kendilerinin 'travma geçirdiğini' iddia etti.

@stephpappas

Very disturbing to watch. #meganismissing #movie #scary

♬ original sound - laura????‍☠️

Bir kişi filmi izledikten sonra Twitter'da şöyle yazdı: "İzledim ve hayatım boyunca hiçbir şey tarafından bu kadar tetiklenmemiş veya travma geçirmemiştim. Bu dünya o kadar iğrenç ki, ağlamayı kesemiyorum ve midem bulanıyor. Henüz izlemediyseniz, lütfen yapmayın. Bu korkunç.'

@adriana.10.38

#greenscreenvideo #fyp #meganismissing #foryou i didn’t think it was gonna be THAT bad i’m scared to go out now

♬ original sound - laura????‍☠️

TikTok'ta bir kişi şöyle yazdı: 'Lütfen bu filmi kendi sorumluluğunuzda izleyin. Bir daha asla izlemeyeceğim bir şey. Sonsuza dek travmadayım.'

YÖNETMEN AÇIKLAMA YAPTI: GECE İZLEMEYİN

Filmin yönetmeni Michael Goi, filmin yıllar sonra gündeme gelmesini şöyle yorumladı: 'Filmimin başrol oyuncusu Amber Perkins'den şu anda TikTok'ta patladığına dair bir mesaj aldım. Megan Is Missing'i izlemeden önce insanlara verdiğim alışılmış uyarıları size veremedim' diyerek filmin gecenin ortasında izlenmemesi gerektiğini, tek başına izlenilmemesini ve eğer ekranda görmek istemediğiniz şeyler görüyosanız filmi kapatmak için yaklaşık dört saniyeniz var' şeklinde uyarılarda bulundu.

@justatwink

the last 20 minutes should be illegal what the fuck.. #foryou #meganismissing #fyp #foryoupage

♬ original sound - Deep quotes✨

FİLMİN KONUSU

Film, 14 yaşındaki Megan ve Kaliforniya'daki Hollywood'da yaşayan en iyi arkadaşı Amy'nin hikayesini anlatıyor. Megan, internette sohbet ettiği bir çocukla tanıştıktan sonra ortadan kaybolur ve Amy, arkadaşının başına gelenleri anlamaya çalışır. Michael Goi’nin yönetmenliğini ve senaristliğini üstlendiği filmin kadrosunda Amber Perkins, Rachel Quinn, Dean Waite, Jael Elizabeth Steinmeyer gibi isimler yer alıyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
9 ayda 40 kilo verdi! Son halini gören tanıyamıyor9 ayda 40 kilo verdi! Son halini gören tanıyamıyor
Zürafaya benziyor, 17 bin kişi boyu için takip ediyor! Zürafaya benziyor, 17 bin kişi boyu için takip ediyor!
Dungeons & Dragons hayranlarına dev müjde Dungeons & Dragons hayranlarına dev müjde
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Trend Haberler
Dünyaya meydan okudu: 'Ben bu düzeni bozarım'
Dünyaya meydan okudu: 'Ben bu düzeni bozarım'
Covid-19 temalı korku filmi hakkında beklenmeyen karar
Covid-19 temalı korku filmi hakkında beklenmeyen karar
Vikings’in Ragnar’ı üzerindeki sis perdesi aralandı!
Vikings’in Ragnar’ı üzerindeki sis perdesi aralandı!
Profesör'ün ortaya çıkan büyük oyunu şaşkınlık yarattı
Profesör'ün ortaya çıkan büyük oyunu şaşkınlık yarattı
İlginizi Çekebilir
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Otel odası olayının iç yüzünü anlattı: 'Çok korktum'
Otel odası olayının iç yüzünü anlattı: 'Çok korktum'
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
Ünlü oyuncunun kızı durmak bilmiyor
Ünlü oyuncunun kızı durmak bilmiyor
Oradan boşuna geçmiyormuş... Matrix’teki kırmızılı kadın gizemi
Oradan boşuna geçmiyormuş... Matrix’teki kırmızılı kadın gizemi
Komşular panik içinde! Efsane dizi Bizim Ev’in çekildiği ev 5 milyon dolara satıldı
Komşular panik içinde! Efsane dizi Bizim Ev’in çekildiği ev 5 milyon dolara satıldı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bir de önünü görün... İnternetten aldığı gelinlik faciası oldu!
Bir de önünü görün... İnternetten aldığı gelinlik faciası oldu!
Zürafaya benziyor, 17 bin kişi boyu için takip ediyor!
Zürafaya benziyor, 17 bin kişi boyu için takip ediyor!
'İnsanüstü' fitness modeli dünyaya meydan okudu: 'Ben bu düzeni bozarım'
Dünyaya meydan okudu: 'Ben bu düzeni bozarım'
Bu işin tek bir kuralı var! Çıplak temizlik yapıp saate 455 lira kazanıyor
Çıplak temizlik yapıp saate 455 lira kazanıyor
Kedisi tarafından 'aldatılan' kadın şaşkına döndü
Kedisi tarafından 'aldatılan' kadın şaşkına döndü
Salın gitsin! Bilime göre gazınızı tutmamanız için 4 neden
Salın gitsin! Bilime göre gazınızı tutmamanız için 4 neden
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.