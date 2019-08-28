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Korkunç anlar! Böyle takla attı

Betül Kurucu Betül Kurucu
VİDEO  | 28.08.2019 09:05 | Son Güncelleme

TEM Otoyolunda hızla ilerlediği sırada kontrolden çıkan bir otomobil önce bariyerlere ardından da motosiklete çarpıp takla atarken, iki araç ise ani fren yaparak birbirine girdi. 4 kişinin yaralandığı feci kaza anı ise başka bir aracın kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaza, saat 23.45 sıralarında TEM Otoyolu Edirne İstikameti Sultangazi Geçişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, TEM Otoyolu Edirne istikametinde hızlı bir şekilde ilerleyen 34 ZC 1558 plakalı otomobil sürücünün kontrolünden çıkarak önce bariyerlere ardında da motosiklete çarparak takla attı. Kazayı görünce ani fren yapan iki araç ise birbirine çarparak durabildi. Kazada takla atan araçtaki iki kişi ve motosikletteki iki kişi yaralanarak yardım bekledi. Feci kazayı gören trafikteki diğer sürücüler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Araçlarından inen sürücüler kazada yaralanan 4 kişiye yardım etmeye çalıştı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri TEM’de dubalarla önlem alarak trafiğin tek şeritten akışını sağlarken, sağlık ekipleri ise yaralılara müdahalede bulundu. Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından kazada yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

TEM OTOYOLUNDA TRAFİK DURMA NOKTASINA GELDİ

Kaza nedeniyle TEM Otoyolu Edirne istikametinde trafik durma noktasına geldi. Polis ekiplerinin yaptıkları çalışmalar sonrasında trafik tek şeritten sağladı. Araçların çekici yardımıyla kaldırma çalışmaları sırasında polis, trafiği tamamen kapattı. Araçların kaldırılmasıyla birlikte TEM Otoyolunda trafik normale döndü.

FECİ KAZA KAMERADA

Otoyolda hızla seyreden aracın kontrolden çıkıp bariyerlere ve motosiklete çarparak takla attığı o anlar trafikteki başka bir aracın kamerasına yansıdı. Görüntülerde, bir aracın hızla gelerek bariyerlere ve motosiklete çarpıp, takla atarak dönmeye başladığı görülüyor. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
TEM Otoyolu otomobil kaza

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