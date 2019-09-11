Korkunç anlar! Doğalgaz borusu bomba gibi patladı

Şişli Hürriyet Mahallesi Seydar Sokak'ta saat 11.00 sıralarında yolda çalışma yapan işçiler, doğalgaz borusu patlattı. Borunun patlamasıyla birlikte doğalgaz sızıntısı meydana geldi. Olay yerine polis ve İGDAŞ ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede önlem alırken, İGDAŞ ekipleri de doğalgazı kapatarak sızıntıyı önledi.

Olay anını gören bir vatandaş, “Su çalışması vardı. Bir anda doğalgaz borusu patladı. Kepçeyi hemen üzerine bırakıp vatandaş kaçmak zorunda kaldı. Yarım saat 40 dakika müdahale eden olmadı. İGDAŞ ekipleri geldi. Doğalgazı kesip müdahale etti. Herkes kaçtı, hatta evlerden bazı kadınlarda kaçtı. Herhangi bir yaralı yoktur" dedi. (İHA)

