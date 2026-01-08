Korkunç cinayetten hapse girmişti: Polis firari çağrısı yaptı

Cinayete teşebbüs suçundan 23 yıl hapis cezası alan 43 yaşındaki Kieran Cameron, Warrington’daki HMP Thorn Cross Cezaevi’nden firar etti. Cameron’ın salı günü 6 Ocak saat 20.20’de kayıp olduğu bildirildi.

BOYNUNDAN VE BAŞININ ARKASINA KADAR BIÇAK DARBESİ

Cameron, 2016 yılında Dorset’te işlenen bir cinayete teşebbüs suçundan hüküm giymişti. Portsmouth Crown Court’ta görülen davada, Cameron ve suç ortağı Michael O’Rourke’un, Poole’dan 22 yaşındaki bir genci yaklaşık 10 kez bıçakladığı ortaya çıkmıştı.

POLİSTEN ACİL ÇAĞRI

Cheshire Polisi, çarşamba günü (7 Ocak) halktan Cameron’ın bulunması için yardım istedi.