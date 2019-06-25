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Korkunç görüntü! Vicdansız sürücü, köpeği böyle ezdi

Ateş Sönmez Ateş Sönmez
İLGİNÇ HABERLER  | 25.06.2019 17:56 | Son Güncelleme

Denizli’de sokakta uyuyan köpeğin üstünden otomobilin geçmesi güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Yaşanan olayda acı içinde kıvranan ve görenleri yüreklerini burkan sokak köpeği sonrasında ise telef oldu.

Edinilen bilgilere göre, olay Pamukkale ilçesi Bağbaşı Mahallesinde meydana geldi.

Geçtiğimiz hafta yaşanan olay, kentteki hayvanseverleri ayağı kaldırdı. Güvenlik kameraları tarafından anbean kayıt altına alınan acı olayda, beyaz renkli bir otomobil sokakta uyuduğu gözlenen bir köpeğin üstünde hızla geçti. Otomobilin iki lastiği de talihsiz köpeği ezdi. Araç tarafından ezilen köpek daha sonra ayağı kalkarak birkaç saniye acı içinde kendi çevresi etrafında dönerek kıvrandı. Güvenlik kameralarına yansımayan anlarda ise köpeğin kendini can havli ile kaldırıma attığı ve sonrasında ise can çekişerek telef olduğu öğrenildi.

Yaşanan olayın ardından kentteki hayvanseverler ise görüntüler ile birlikte polise giderek şikayetçi oldular.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Denizli otomobil köpek

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