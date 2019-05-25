Mynet Trend

Korkunç görüntüler! Müslümanları ölümüne darp ettiler

deniz.yilmaz deniz.yilmaz
DÜNYA  | 25.05.2019 15:00 | Son Güncelleme

Hindistan'da bir grup saldırgan, 'sığır eti taşıdıkları' iddiası ile Müslüman olan biri kadın, 3 kişiyi ölümüne darp etti. Hindistan polisi olayla ilgili 5 kişiyi gözaltına aldı. Saldırganlardan 4'ü tutuklandı.

Korkunç görüntüler! Müslümanları ölümüne darp ettiler

Olay Hindistan’ın Madhya Pradesh eyaletinde meydana geldi. Yerel medyada yer alan haberlere göre, bir grup saldırgan, araçlarında sığır eti taşıdıklarını gördükleri biri kadın 3 Müslüman’a saldırdı.

Haberde, saldırganların olay sırasında ‘Lord Rama’ya zafer (Jai Shri Ram)’ diye slogan attıklarına yer verilirken, saldırganlardan birinin aşırı sağcı bir grup olan ‘Ram Sena’ üyesi olduğu belirtildi.

2

Sosyal medyada olayla ilgili paylaşılan görüntülerde, saldırganların iki adamı tek tek kollarından tutup, bir ağca dayadığı ve saldırganlardan birini de sopayla adamlara vurduğu görüldü.

Bir süre bu şekilde dayak yiyen adamlar daha sonra yere yatırılarak saldırganlar tarafından dövülmeye devam etti.

3

Görüntülerde, saldırganların dövdükleri adamlardan birine, diğer arkadaşını sopayla ve karısını da terlikle dövdürdükleri görüldü.

4

Öte yandan sosyal medyada görüntüleri paylaşan kullanıcılar, ‘Modi’nin seçimi kazanmasından hemen sonra Müslümanlara karşı saldırılar başladı’ ve ‘Modi ülkeyi bölüyor’ gibi yorumlarda bulundu.

5

Polis, olayla ilgili 5 kişinin gözaltına alındığını; bunlardan 4’ünün çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandıklarını duyurdu.

Ayrıca, saldırganların herhangi bir politik grupla bağlantılı olup olmadıklarının bilinmediği belirtildi.

(DHA)

PARTNERInstagram ile meditasyon yapmak mümkün mü?Instagram ile meditasyon yapmak mümkün mü?
İnsanlıktan utandıran görüntüler! Tepki yağdıİnsanlıktan utandıran görüntüler! Tepki yağdı
Her şey bir anda oldu! Yakaladığını görünce...Her şey bir anda oldu! Yakaladığını görünce...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Hindistan Müslüman

En Çok Okunan Trend Haberler

Burak Yılmaz ayrılığı açıkladı

Burak Yılmaz ayrılığı açıkladı

İnşaatta suçüstü yakalandılar

İnşaatta suçüstü yakalandılar

Arkadaşının 'yapma' sesini duyup polisi aradılar

Arkadaşının 'yapma' sesini duyup polisi aradılar

Aydın'da pitbull dehşeti! Ağzından kimse alamadı…

Aydın'da pitbull dehşeti! Ağzından kimse alamadı…

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Pitonla gösteri sonu oldu

Pitonla gösteri sonu oldu

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Kral, generali ile evlendi

Kral, generali ile evlendi

Bilim insanları tarih verdi: 13 Nisan 2029

Bilim insanları tarih verdi: 13 Nisan 2029

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İnsanlıktan utandıran görüntüler! Tepki yağdı

İnsanlıktan utandıran görüntüler! Tepki yağdı

Her şey bir anda oldu! Yakaladığını görünce...

Her şey bir anda oldu! Yakaladığını görünce...

Kafenin altına fener tutunca öyle bir manzarayla karşılaştılar ki... Şoke eden anlar!

Kafenin altına feneri tutunca çığlıklar yükseldi

Korkunç! Her şey bir anda oldu

Her şey bir anda oldu

Düşen F-16’nın pilotu son anda böyle kurtuldu

Düşen F-16’nın pilotu son anda böyle kurtuldu!

Aslandan kaçmak için çok uğraştı ama...

Kaçmak için çok uğraştı ama...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.