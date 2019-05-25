Korkunç görüntüler! Müslümanları ölümüne darp ettiler

Olay Hindistan’ın Madhya Pradesh eyaletinde meydana geldi. Yerel medyada yer alan haberlere göre, bir grup saldırgan, araçlarında sığır eti taşıdıklarını gördükleri biri kadın 3 Müslüman’a saldırdı.

Haberde, saldırganların olay sırasında ‘Lord Rama’ya zafer (Jai Shri Ram)’ diye slogan attıklarına yer verilirken, saldırganlardan birinin aşırı sağcı bir grup olan ‘Ram Sena’ üyesi olduğu belirtildi.

Sosyal medyada olayla ilgili paylaşılan görüntülerde, saldırganların iki adamı tek tek kollarından tutup, bir ağca dayadığı ve saldırganlardan birini de sopayla adamlara vurduğu görüldü.

Bir süre bu şekilde dayak yiyen adamlar daha sonra yere yatırılarak saldırganlar tarafından dövülmeye devam etti.

Görüntülerde, saldırganların dövdükleri adamlardan birine, diğer arkadaşını sopayla ve karısını da terlikle dövdürdükleri görüldü.

Öte yandan sosyal medyada görüntüleri paylaşan kullanıcılar, ‘Modi’nin seçimi kazanmasından hemen sonra Müslümanlara karşı saldırılar başladı’ ve ‘Modi ülkeyi bölüyor’ gibi yorumlarda bulundu.

Polis, olayla ilgili 5 kişinin gözaltına alındığını; bunlardan 4’ünün çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandıklarını duyurdu.

Ayrıca, saldırganların herhangi bir politik grupla bağlantılı olup olmadıklarının bilinmediği belirtildi.

(DHA)

