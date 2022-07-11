Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber
  4. Korkunç kaza! Balya sarma makinesinde sıkışan genç feci şekilde can verdi

Korkunç kaza! Balya sarma makinesinde sıkışan genç feci şekilde can verdi

11.07.2022 12:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere, Plymouth'taki bir çiftlikte meydana gelen korkunç kazada genç bir çiftçi yaşamını yitirdi. İsmi açıklanmayan gencin, balya sarma makinesine sıkıştığı ve tüm çabalara rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybettiği bildirildi.

Korkunç kaza! Balya sarma makinesinde sıkışan genç feci şekilde can verdi

İngiltere'de bir çiftlikte meydana gelen bir kazada, genç bir işçinin balya sarma makinesine sıkıştığı ve tüm çabalara rağmen kurtarılamadığı bildirildi. Olay yerinde hayatını kaybeden genç adamın ölümüne dair soruşturmalar devam ediyor.

ÇABALAR YETMEDİ

Polis, itfaiyeciler, sağlık görevlileri ve olay yerine giden bir hava ambulansı da dahil olmak üzere genç adamı hayatta tutmak için sağlanan tüm acil servislere rağmen, ismi ve yaşı henüz açıklanmayan genç adam hayatını kaybettiği açıklandı.

''EN TEHLİKELİ ENDÜSTRİLERDEN BİRİ''

balya

Devon ve Cornwall Polisi'nden yapılan açıklamada, ölümün şüpheli olmadığı ve şimdiden soruşturma başlatıldığı belirtildi. Olayın ardından uzmanlar “Tarım, yüksek düzeyde ölümcül kazalar ve yaşam değiştiren yaralanmalar nedeniyle Birleşik Krallık'taki en tehlikeli endüstrilerden biridir” diyerek sektördeki tehlikelerin boyutuna dikkat çektiler.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Böyle ceza görülmedi! Evlat edindiği oğlunun penisini kestiBöyle ceza görülmedi! Evlat edindiği oğlunun penisini kesti
Çift vajinalı kadının itirafı! "Acı verici derecede..."Çift vajinalı kadının itirafı! "Acı verici derecede..."
Derin göğüs dekoltesine yorum yağdı! “Ben farklı bir kızım”Derin göğüs dekoltesine yorum yağdı! “Ben farklı bir kızım”
Anahtar Kelimeler:
İngiltere
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

Genç sevgilisiyle tatilde! Kusursuz fiziğini sergiledi

Genç sevgilisiyle tatilde! Kusursuz fiziğini sergiledi

Güneşin tadını çıkarttı! Tatil pozuna beğeni yağdı

Güneşin tadını çıkarttı! Tatil pozuna beğeni yağdı

15 saat boyunca alıkoydu! Detaylar tüyler ürpertti

15 saat boyunca alıkoydu! Detaylar tüyler ürpertti

Küçük bikinisiyle sere serpe kumlara uzandı

Küçük bikinisiyle sere serpe kumlara uzandı

İlginizi Çekebilir

Akılalmaz hırsızlık! Arabanın içinde çocuklar varken çaldı

Akılalmaz hırsızlık! Arabanın içinde çocuklar varken çaldı

Genç sevgilisiyle tatilde! Kusursuz fiziğini sergiledi

Genç sevgilisiyle tatilde! Kusursuz fiziğini sergiledi

Ev temizlemeye zaman bulamayanların imdadına yetişen en iyi robot süpürgeler

Ev temizlemeye zaman bulamayanların imdadına yetişen en iyi robot süpürgeler

Sadece bir günde karar verdi! Vücut kıllarıyla servet kazanıyor

Sadece bir günde karar verdi! Vücut kıllarıyla servet kazanıyor

Kendisini hamile zannediyordu! Gerçek çok farklı çıktı

Kendisini hamile zannediyordu! Gerçek çok farklı çıktı

"Hem bütçeme uysun hem kullanışlı olsun" diyenlere uygun vantilatör önerileri

"Hem bütçeme uysun hem kullanışlı olsun" diyenlere uygun vantilatör önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.