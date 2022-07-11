Korkunç kaza! Balya sarma makinesinde sıkışan genç feci şekilde can verdi

İngiltere'de bir çiftlikte meydana gelen bir kazada, genç bir işçinin balya sarma makinesine sıkıştığı ve tüm çabalara rağmen kurtarılamadığı bildirildi. Olay yerinde hayatını kaybeden genç adamın ölümüne dair soruşturmalar devam ediyor.

ÇABALAR YETMEDİ

Polis, itfaiyeciler, sağlık görevlileri ve olay yerine giden bir hava ambulansı da dahil olmak üzere genç adamı hayatta tutmak için sağlanan tüm acil servislere rağmen, ismi ve yaşı henüz açıklanmayan genç adam hayatını kaybettiği açıklandı.

''EN TEHLİKELİ ENDÜSTRİLERDEN BİRİ''

Devon ve Cornwall Polisi'nden yapılan açıklamada, ölümün şüpheli olmadığı ve şimdiden soruşturma başlatıldığı belirtildi. Olayın ardından uzmanlar “Tarım, yüksek düzeyde ölümcül kazalar ve yaşam değiştiren yaralanmalar nedeniyle Birleşik Krallık'taki en tehlikeli endüstrilerden biridir” diyerek sektördeki tehlikelerin boyutuna dikkat çektiler.



