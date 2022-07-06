Korkunç ölüm! Sevgilisi ve arkadaşlarının gözlerinin önünde 20 metre yükseklikten boşluğa süzüldü

23 yaşındaki Yasmili Araujo, erkek arkadaşı ve arkadaşlarıyla 2 Temmuz'da Brezilya'daki bir su parkına gitmişti. Görgü tanıkları tarafından herhangi bir koruması olmadan zipline platformunun tepesine tırmandığı iddia edilen Araujo, personel tarafından kendisine emniyet kemeri teklif edilmeden birkaç dakika önce 20 metreden daha fazla yükseklikteki platformdaki bir delikten aşağı düştü.

HAYATINI KAYBETTİ

Olay, Piracema Park Club'da meydana geldi. Sağlık ekipleri, genç kadını olay yerinde tedavi etti ve hastaneye kaldırdı ancak Yasmili yolda kalp krizinden hayatını yitirdi. Su parkından gelen görüntülerin, Araujo'nun aşağı düşmeden önceki anlarını gösterdiği iddia edildi.

İHMAL İDDİASI

İtfaiyeci teğmen Eurico Fernando, zipline için tasarlanan fırlatma platformunun bir mühendis tarafından bile imzalanmadığını söyledi. Yapının çok hızlı inşa edildiğini ve daha olay sabahı kurulduğunu ve montajındaki bu acelenin, muhtemelen olayın neden yaşandığını açıkladığını söyledi.

PARK YANIT VERMEDİ

Park, iddialara yanıt vermedi. Su parkı yaptığı açıklamada, "Piracema Park Club, hayatını kaybeden genç kadının ailesine her türlü desteği ve ilgiyi göstermiş ve kazanın ardından atraksiyon faaliyetlerini kapatmıştır. Kazanın nedenleriyle ilgili olarak ilgili makamların incelemesinden sonra ancak faaliyete geçeceğiz." dedi.

Olay polise bildirildi ve soruşturma sürüyor.

