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  4. Yaşadığı kaza sonucunda kafatasının bir kısmını kaybetti! “Beynimi sadece deri koruyor”

Yaşadığı kaza sonucunda kafatasının bir kısmını kaybetti! “Beynimi sadece deri koruyor”

07.07.2022 11:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

21 yaşındaki Ben Wyatt, kafatasının bir kısmını kaybetmesine neden olan korkunç bir kaza geçirdi. Hasarın onarılması ve eski fiziksel görüntüsüne kavuşmak için maliyetli bir ameliyat olması gerektiğini belirten Wyatt, beyninin sol kısmını sadece bir derinin koruduğunu söyledi.

Yaşadığı kaza sonucunda kafatasının bir kısmını kaybetti! “Beynimi sadece deri koruyor”

İngiltere’deki Cornwall bölgesinde barmenlik yapan 21 yaşındaki Ben Wyatt, geçtiğimiz Ekim ayında arkadaşlarıyla birlikte dışarı çıktığı bir gecede korkunç bir kaza geçirdi. Arkadaşlarıyla eğlenmek için bir çatıya çıkan Wyatt, dengesini kaybetti ve su birikintisinin içine düştü. CornwallLive'ın bildirdiğine göre, arkadaşlarından biri ona yardım etmeye çalışırken bacaklarını tuttu ve onu ters çevirerek kafasının üzerine düşmesine ve kafatasının kırılmasına neden oldu.

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HASTAHANE SÜRECİ ZORLU GEÇTİ

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Hastaneye kaldırılan Wyatt, kendi güvenliği için komaya alındı. 21 yaşındaki gencin beyninde ciddi hasara neden olabilecek bir kanama vardı. Doktorlar, genç adamın hayatta kalmasını sağlamak için riskli bir yol izlediler. Kanamanın beynine yaptığı baskıyı hafifletmek için kafatasının bir kısmını çıkardılar.

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Ameliyatın öncesinde ailesine yaşama şansının düşük olduğunu söylediklerini belirten Wyatt, “Ameliyattan önce babama ölme ihtimalimin yüksek olduğunu söylediler. O zamandan Kasım ayının başına kadar hastanedeydim, beni daha fazla tutmamalarına şaşırdım. Bana yatak sıkıntısı yaşadıkları söylendi.” dedi.

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KASKLA EVDEN ÇIKIYOR

Eskiden sert kemik olan kafasının son tarafında beynini sadece bir deri parçasının koruduğunu dile getiren Wyatt, “Beynimi sadece deri koruyor. Çok dikkatli olmam gerekiyor. Evden sadece kask takarak çıkabiliyorum. O kısma titanyumdan oluşan bir kemik yapılması gerekiyor. Ancak operasyon çok maliyetli” diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
kaza
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