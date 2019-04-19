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Korkunç manzara! Hayatının şokunu yaşadı

okan.akin okan.akin
YAŞAM  | 19.04.2019 18:56 | Son Güncelleme

Hakkari’nin Kaymaklı köyü Sütlüce mezrasında ahıra giren kurtlar 110 koyunu telef etti.

Korkunç manzara! Hayatının şokunu yaşadı

Olay, gece saatlerinde merkeze 35 kilometre uzaklıkta bulunan Kaymaklı köyü Sütlüce mezrasında meydana geldi. Dağlık araziye sahip mezraya gelen kurtlar, besici Kamil Erdem’e aitÿkoyunların bulunduğu ahıra girdi. Kurtlar ahırdaki 120 koyundan 110’unu telef etti.

YETKİLİLERDEN YARDIM BEKLİYOR

Erdem, sabah saatlerinde ahıra girdiğinde koyunlarının öldürüldüğünü gördü. Mal varlığının tamamını kaybettiğini belirten Kamil Erdem yetkililerden yardım beklediğini söyledi. (DHA)

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Hakkari ahır Kürt

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Okuyucu Yorumları 11 yorum
hakkari belediyesine git birazda halka yardım etsinler hep pkk olmaz
cok yazık olmuş.. onca emek
niye önlemini almıyon sen a dayım benim ? o kurt elinde anahtarla girmedi ya mutlaka bir yerden girdiler daha sağlam bişeyler yapamazmıydın
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