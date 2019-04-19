Korkunç manzara! Hayatının şokunu yaşadı

Olay, gece saatlerinde merkeze 35 kilometre uzaklıkta bulunan Kaymaklı köyü Sütlüce mezrasında meydana geldi. Dağlık araziye sahip mezraya gelen kurtlar, besici Kamil Erdem’e aitÿkoyunların bulunduğu ahıra girdi. Kurtlar ahırdaki 120 koyundan 110’unu telef etti.
YETKİLİLERDEN YARDIM BEKLİYOR
Erdem, sabah saatlerinde ahıra girdiğinde koyunlarının öldürüldüğünü gördü. Mal varlığının tamamını kaybettiğini belirten Kamil Erdem yetkililerden yardım beklediğini söyledi. (DHA)
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