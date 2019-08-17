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Korkunç olay! Eski gelinini pompalı tüfekle öldürdü

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.08.2019 04:00 | Son Güncelleme

İzmir'in Dikili ilçesinde eski gelinini pompalı tüfekle öldürdüğü iddia edilen kayınpeder ile oğlu tutuklandı.

Korkunç olay! Eski gelinini pompalı tüfekle öldürdü

Alınan bilgiye göre, İsmet Paşa Mahallesi'nde yaşayan Z.E. (21) ile E.K. (21) anlaşamadıkları gerekçesiyle boşandı.
Boşanmanın ardından E.K, babası Ö.K. ile eski eşinin evine giderek konuşmak istedi. Baba ve oğlu, Z.E.ve annesiyle evlerinin yanındaki arsaya giderek konuşmaya başladı.

ESKİ GELİNİNE POMPALI TÜFEKLE ATEŞ AÇTI

Konuşma sırasında Z.E. ile tartışmaya başlayan baba ve oğlu Z.E'ye fiziksel şiddet uyguladı. Bu sırada Ö.K. eski gelinine pompalı tüfekle ateş açtı.

Ailesi tarafından Dikili Devlet Hastanesine götürülen Z.E. müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Olay sonrası Z.E'nin eski kayınpederi ve eski eşi polise teslim oldu.

'OĞLUMU ALDATTI' DEDİ

Kayınpeder Ö.K'nin, eski gelinini, oğlunu aldattığı iddiasıyla pompalı tüfekle öldürdüğü yönünde ifade verdiği öğrenildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen baba ve oğlu, çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklandı.

Hayatını kaybeden Z.E'nin eski eşi E.K'den iki çocuğu olduğu öğrenildi. (AA)

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