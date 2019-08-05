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Korkunç olay! Güvenlik kamerasının karşısına geçti, silahı başına dayadı ve...

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YAŞAM  | 05.08.2019 16:25 | Son Güncelleme

Aydın'ın Efeler ilçesinde, Süleyman Ş. (68), oğluyla işlettiği besi çiftliğinde, güvenlik kamerasının karşına geçip, başına dayadığı tabancayı ateşleyerek, yaşamına son verdi.

Korkunç olay! Güvenlik kamerasının karşısına geçti, silahı başına dayadı ve...

Evli ve 1 çocuk babası besici Süleyman Ş., saat 06.00 sıralarında, Tepecik Mahallesi'nde bulunan Aydın Büyükşehir Belediyesi Hayvan Pazarı yakınındaki çiftliğinde güvenlik kamerasının karşısına geçerek, sandalyeye oturdu. Süleyman Ş., ardından 2 hafta önce satın aldığı tabancayı başına dayayıp, ateşledi. Silah sesini duyan çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde, Süleyman Ş.'nin yaşamını yitirdiğini belirledi. Süleyman Ş.'nin cansız bedeni, polis ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından Aydın Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Güvenlik kamerası kayıtlarına incelenmek üzere el koyan polis, Süleyman Ş.'nin intiharıyla ilgili soruşturma başlattı.

EŞİ VE OĞLU UZUN SÜRE GÖZYAŞI DÖKTÜ

Bir süredir psikolojik sorunları olduğu öne sürülen Süleyman Ş.'nin, dün Sıralıalar Mahallesi'ndeki evine gitmeyip, besi çiftliğinde kaldığı öğrenildi. Süleyman Ş.'nin acı haberini alan eşi ve çiftliği birlikte işlettiği oğlu Deniz Ş. (33), uzun süre gözyaşı döktü. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Aydın efeler intihar

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