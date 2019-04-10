Korkunç olay! Onlarca köpek zehirlenerek öldürüldü

Batıkent'e bağlı Turgut Özal Mahallesi'nde çok sayıda köpeğin zehirlendiği ihbarı üzerine belediye ekipleri olay yerine gitti.

Yapılan incelemede 13 köpeğin yedikleri tavuk etinden zehirlendiği belirlendi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanı Oğuzhan Yücel, gazetecilere açıklamasında, konunun sosyal medyada duyulmasının ardından Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın talimatıyla bölgeye intikal ettiklerini söyledi.

Yücel, "Bir daha böyle bir olayın yaşanmaması için tüm ekiplerimizi bu bölgeye çektik. Arkadaşlarımız çalışmalarını yapıyor. Neticeye yönelik olarak bu vahşeti işleyen insanlarla ilgili olarak da bir çalışma yaparız, herhangi bir ipucu bulursak da yetkililerle paylaşacağız. Biz de üstümüze düşeni yapacağız." diye konuştu.

Hayvansever Ali Şahan da topladıkları tavuk eti numunelerini emniyet güçlerine teslim ettiklerini ifade etti.

Şahan, "Hayvanlar, ağzından köpükler çıkartıp birkaç saniye içinde olduğu yere yığıldı ve öldü. Biz bunları bırakan aracı sitelerin güvenlik kameralarından bizzat gördük. Burada yaşanan olay insanları tedirgin etti. Bunlar bulunsun." diye konuştu.