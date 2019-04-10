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Korkunç olay! Onlarca köpek zehirlenerek öldürüldü

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TÜRKİYE GÜNCEL  | 10.04.2019 05:17 | Son Güncelleme

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde yedikleri tavuk etinden zehirlendiği iddia edilen 13 sokak köpeği öldü. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ankara’nın Yenimahalle İlçesinde zehirli etlerle köpeklerin öldürülmesine ilişkin resmi Twitter hesabından yayımladığı açıklamada "İnsanlık dışı olayın sorumlularının bulunması, yasal işlem yapılması için Emniyet güçlerimiz ve Belediye ekiplerimizle çalışmalarını sürdürmektedirler” dedi.

Korkunç olay! Onlarca köpek zehirlenerek öldürüldü

Batıkent'e bağlı Turgut Özal Mahallesi'nde çok sayıda köpeğin zehirlendiği ihbarı üzerine belediye ekipleri olay yerine gitti.

Yapılan incelemede 13 köpeğin yedikleri tavuk etinden zehirlendiği belirlendi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanı Oğuzhan Yücel, gazetecilere açıklamasında, konunun sosyal medyada duyulmasının ardından Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın talimatıyla bölgeye intikal ettiklerini söyledi.

Yücel, "Bir daha böyle bir olayın yaşanmaması için tüm ekiplerimizi bu bölgeye çektik. Arkadaşlarımız çalışmalarını yapıyor. Neticeye yönelik olarak bu vahşeti işleyen insanlarla ilgili olarak da bir çalışma yaparız, herhangi bir ipucu bulursak da yetkililerle paylaşacağız. Biz de üstümüze düşeni yapacağız." diye konuştu.

Hayvansever Ali Şahan da topladıkları tavuk eti numunelerini emniyet güçlerine teslim ettiklerini ifade etti.

Şahan, "Hayvanlar, ağzından köpükler çıkartıp birkaç saniye içinde olduğu yere yığıldı ve öldü. Biz bunları bırakan aracı sitelerin güvenlik kameralarından bizzat gördük. Burada yaşanan olay insanları tedirgin etti. Bunlar bulunsun." diye konuştu.

Öte yandan görgü tanıkları da beyaz bir araçtan kişi veya kişilerce zehirli tavuk eti ve benzeri ürünlerin olay yerine bırakıldığını iddia etti.

üyükşehir ve Yenimahalle belediye ekiplerinin olay yerinde çalışması sürüyor.

Bu arada, Yenimahalle İlçe Emniyet Müdürlüğünün özel bir ekip kurduğu, olayın çok yönlü araştırıldığı bildirildi.

Ayrıca, olay yerine gelen yaklaşık 200 hayvansever araziye bırakılan zehirli tavuk eti parçalarını toplayıp ekiplere teslim etti.

"SORUMLULAR ORTAYA ÇIKARILACAK"

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, olaya ilişkin twitter hesabından, "Büyükşehir Belediyesi Zabıta ve Sağlık Daire Başkanlığı bu vahşetin sorumlularının ortaya çıkarılması ve yasal işlem yapılması için görevlendirilmiştir." paylaşımında bulundu.

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar da olayı gerçekleştirenleri şiddetle kınadığını belirterek, "Belediyemiz ekipleri ile Tarım ve Orman Bakanlığı 9. Bölge Müdürlüğü ekipleri, emniyet ekipleri, Büyükşehir Belediyesi ekipleri ve HayKonfed yetkilileri işbirliği ile bu vahşetin sorumlularının ortaya çıkarılması ve gerekli işlemlerin yapılması için çalışılmaktadır." ifadesini kullandı.

BAKAN PAKDEMİRLİ AÇIKLAMA YAPTI

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ankara’nın Yenimahalle İlçesinde zehirli etlerle köpeklerin öldürülmesine ilişkin resmi Twitter hesabından yayımladığı açıklamada, “Bakanlığımız Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğümüze bağlı ekiplerimiz, Ankara Batıkent’teki insanlık dışı olayın sorumlularının bulunması, yasal işlem yapılması için Emniyet güçlerimiz ve Belediye ekiplerimizle çalışmalarını sürdürmektedirler” dedi. Ayrıca edinilen bilgilere göre, Emniyet Genel Müdürlüğü, yaşanan köpek katliamının araştırılmasına yönelik özel bir ekip kurdu. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Ankara yenimahalle köpek zehirleme

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