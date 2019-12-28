Mynet Trend
  4. Korkunç olay! Trenin üstüne çıkan çocuğu elektrik çarptı

Korkunç olay! Trenin üstüne çıkan çocuğu elektrik çarptı

sesamos sesamos
YAŞAM  | Son Güncelleme

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde Tren Garı mevkiinde 14 yaşındaki çocuğu elektrik çarptı. Hayati tehlikesi bulunan çocuk, İstanbul'a sevk edildi.

Korkunç olay! Trenin üstüne çıkan çocuğu elektrik çarptı

Olay, akşam saat 22.15 sıralarında Çiftçi Mallarını Koruma Başkanlığı yanında tren yolu boyunda meydana geldi. Park halindeki son tren vagonunun üzerine çıkan 14 yaşındaki E.T., kollarını kaldırınca elektrik akımına kapıldı.

ARKADAŞLARI ŞOKA GİRDİ

Elektrik çarpması sonucu çıkan sesi duyan vatandaşlar, olay yerine hızla koşarak durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi. E.T.’yi gören arkadaşları ise bir anlık şoka girdi.

Olay mahalline gelen 112 Acil Servis ekipleri, E.T.’yi ambulansa bindirerek ilk müdahaleyi yaptı. Üstündeki elbiseleri yanan çocuğun bilincinin yerinde olduğu öğrenildi. Tren yolu bölgesine gelen emniyet ekipleri ise olay yerinde incelemelerde bulundu.

HAYATİ TEHLİKESİ VAR

Çocuğun hayati tehlikesinin sürdüğü ve İstanbul'a sevk edildiği öğrenilirken, olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

(İHA)

Jeofizik uzmanı açıkladı: Asıl tehlikeli olan fay... Jeofizik uzmanı açıkladı: Asıl tehlikeli olan fay...
Darp ederek sokağa attılar! Anne ve baba gözaltındaDarp ederek sokağa attılar! Anne ve baba gözaltında
Kucağında bebeği varken öldürülmüştü! Flaş gelişmeKucağında bebeği varken öldürülmüştü! Flaş gelişme
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Tekirdağ muratlı elektrik akımı elektrik çarptı

En Çok Okunan Trend Haberler

TOGG CEO'su açıkladı: Yerli otomobilin isimlendirmesi...

TOGG CEO'su açıkladı: Yerli otomobilin isimlendirmesi...

Tanıtım töreninde dikkat çeken detay! Erdoğan uyardı ve düzelttirdi

Tanıtım töreninde dikkat çeken detay! Erdoğan uyardı ve düzelttirdi

Dünyaca ünlü futbolcuyu ifşa etti

Dünyaca ünlü futbolcuyu ifşa etti

Dehşete düşürdü! Bu bir insan eli değil

Dehşete düşürdü! Bu bir insan eli değil

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Öğrenci yurdunda 'kedi kız' paniği! Vali'den açıklama geldi

Öğrenci yurdunda 'kedi kız' paniği! Vali'den açıklama geldi

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Uyarılar peş peşe geliyor! Kriz masası kuruldu

Uyarılar peş peşe geliyor! Kriz masası kuruldu

Balığın dilini gören şaşkına dönüyor

Balığın dilini gören şaşkına dönüyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
12 yaşındaki çocuklarını darp ederek sokağa attılar! Anne ve baba gözaltına alındı

Darp ederek sokağa attılar! Anne ve baba gözaltında

Kucağında bebeği varken öldürülen kadının kardeşi hakkında yakalama kararı

Kucağında bebeği varken öldürülmüştü! Flaş gelişme

Balon balığından elde ettiler! Çığır açacak buluş

Balon balığından elde ettiler! Çığır açacak buluş

'Kocanla aranı düzelteceğiz' dediler, 2 milyon lira dolandırdılar

Böyle dolandırıcılık görülmedi: Sende büyü var

Ardahan'da köye inen kurt görüntülendi

Köye inen kurt görüntülendi

Samsun'da 4 bara art arda pompalı tüfekle saldırı: Yaralılar ve gözaltılar var

Samsun'da 4 ayrı bara peş peşe pompalı tüfekle saldırı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.