Korkunç pitbull saldırısı! Dudakları ve burnunun bir kısmını kaybetti: İskelete benziyordum

Daily Star'da yer alan habere göre, dehşet saldırı sonrası Khoury, banyoya gidip aynaya bakana kadar yüzündeki ciddi hasarın farkına varmadı. Khoury kendisinin olay sonrasında bir “iskelete benzediğini” ifade etti.

ABD'nin Kaliforniya eyaletinin Mission Viejo bölgesinde 2020 yılının Kasım ayında gerçekleşen olay sonrası Khoury, çeşitli ameliyatlar geçirdi.

400 BİN DOLAR HARCADI

Olayın ardından model Khoury yüzünü yeniden yapılandırmak için çeşitli ameliyatlara 400 bin dolar harcadı. Ancak New York Post'un haberine göre, doktorların görünüşünü iyileştirme çabalarına rağmen Khoury, fiziksel mükemmelliğe ulaşmakla ilgilenmediğini söylüyor.

Good Morning America ile yaptığı bir röportajda Khoury, "Ailem ve arkadaşlarımın hayatımda olması gerekiyordu; güzelliğin görünenden çok daha fazlası olduğunu anlamama yardımcı olmak için."

Aynı zamanda profesyonel bir kaykaycı olan Kaliforniyalı, saldırının üzerinden üç yılı aşkın bir süre geçtikten sonra, artık aynadaki görünüşü ne olursa olsun kendini nasıl kabul edeceğini ve takdir edeceğini keşfettiğini söyledi.





