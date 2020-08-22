Korona virüsü yenen Mel Gibson 34 yaş küçük sevgilisiyle tatilde

ABD’nin Los Angeles kentinde bir klinikte gizli bir şekilde koronavirüs tedavisi gördüğü ve daha sonra iyileştiği ortaya çıkan Mel Gibson (64) yeni normale ayak uydurdu.

Cehennem Silahı, Mad Max, Cesur Yürek gibi filmlerin yıldızı, sevgilisi Rosalind Ross (30) ile tatil için Malibu'yu tercih etti. Oscar ve Altın Küre ödüllü oyuncu, 2 yıl önce 9. kez babalık sevinci yaşadığı yazar kız arkadaşı Rosalind Ross ile el ele görüntülendi

İLK EVLİLİĞİNDEN 7 ÇOCUK

64 yaşındaki Gibson ve ilk eşi eşi Robyn Denise Moore ile 1980 yılından Avustralya'da evlendi. Gibson'ın 31 yıl süren bu evliliğinden 6 erkek, 1 kız çocuğu oldu. 2009 yılında ayrılan çift 2012 yılında boşandı.

İKİNCİ EVLİLİKTEN 1 ÇOÇUK

Mel Gibson'ın ikinci birlikletiği müzisyen sevgilisi Oksana Grigorieva ile oldu. Çift, ünlü oyuncunun ilk evliliğini resmi olarak bitmesinde sadece altı hafta sonra bebek beklediklerini açıkladı.

61 YAŞINDA BABA OLDU

Hollywood’un ünlü aktörü ve yönetmeni Mel Gibson, son olarak 61 yaşında dokuzuncu kez baba oldu. Gibson’ın o dönem 26 yaşında olan yazar kız arkadaşı Rosalind Ross ile olan birlikteliğinden bir erkek bebeği oldu.





