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Koronavirüs açıklamasından sonra ilk paylaşım! ‘Koronalı...’

19.11.2020 11:26 | Son Güncelleme:
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Koronavirüs açıklamasından sonra ilk paylaşım! ‘Koronalı...’

Senin Hastan maxi single’ını yayınlayan İrem Derici son sürat klip çalışmalarını tamamlamıştı. Klibiyle dikkatleri üzerine çeken Derici’den kötü haber geldi. Ünlü sanatçı koronavirüs testi yaptırdığını ve sonucun pozitif çıktığı söyledi. Tedavisi evde devam eden Derici sosyal medyadan yaptığı paylaşımla sağlık durumu hakkında bilgi verdi.

Dobra açıklamalarıyla magazin gündeminde ses getirmeyi başaran İrem Derici, stüdyo çalışmaları tamamlanan Senin Hastan maxi single’ını piyasaya sürdü. Karantina süresince müziğe ara veren güzel şarkıcı, Senin Hastan şarkısı için Brezilyalı model Diogo Fedrezzi ile kamera karşısına geçmişti. Klibindeki cesur pozlarıyla adından söz ettiren İrem Derici koronavirüse yakalandı. Testinin sonucunun pozitif çıktığı Derici sosyal medyadan duyurdu.

Klibiyle gündemde olan İrem Derici koronavirüs olduKlibiyle gündemde olan İrem Derici koronavirüs oldu

‘BU KADAR OLDU’

irem derici

Tat ve koku alma duyularını kaybettiği için hastaneye giden Derici, koronavirüs testi yaptırdı. İrem Derici’nin test sonucu pozitif çıkınca evde karantinaya alındı ve tedavi süreci başladı. Koronavirüs testinin sonucunu sosyal medya hesabından paylaştıktan sonra İrem Derici ilk gönderisini yayınladı. Gri eşofman takımıyla poz veren Derici gönderisine, “Koronalı bu kadar oldu” notunu ekledi. Derici’nin paylaşımına geçmiş olsun yorumları yapıldı.

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