Koronavirüs açıklamasından sonra ilk paylaşım! ‘Koronalı...’

Dobra açıklamalarıyla magazin gündeminde ses getirmeyi başaran İrem Derici, stüdyo çalışmaları tamamlanan Senin Hastan maxi single’ını piyasaya sürdü. Karantina süresince müziğe ara veren güzel şarkıcı, Senin Hastan şarkısı için Brezilyalı model Diogo Fedrezzi ile kamera karşısına geçmişti. Klibindeki cesur pozlarıyla adından söz ettiren İrem Derici koronavirüse yakalandı. Testinin sonucunun pozitif çıktığı Derici sosyal medyadan duyurdu.

‘BU KADAR OLDU’

Tat ve koku alma duyularını kaybettiği için hastaneye giden Derici, koronavirüs testi yaptırdı. İrem Derici’nin test sonucu pozitif çıkınca evde karantinaya alındı ve tedavi süreci başladı. Koronavirüs testinin sonucunu sosyal medya hesabından paylaştıktan sonra İrem Derici ilk gönderisini yayınladı. Gri eşofman takımıyla poz veren Derici gönderisine, “Koronalı bu kadar oldu” notunu ekledi. Derici’nin paylaşımına geçmiş olsun yorumları yapıldı.

