Koronavirüs’e özel Toyota GR Yaris . Koronavirüs salgını tüm dünyayı etkiledi. Covid19'dan etkilenenler arasında en büyüğü ise otomotiv sektörü oldu. Toyota UK, koronavirüs salgını sırasında büyük emeklere vererek çalışan işçilerine saygısını göstermek için özel bir GR Yaris tasarladı.

KORONAVİRÜS’E ÖZEL TOYOTA GR YARIS

Özelleştirilmiş Hot Hatch'in dış kısmı, şirketin 'Design a Rally Car Livery' sanat yarışmasının bir parçası olarak 16 yaşındaki lise öğrencisi Alice Goodlife tarafından tasarlandı. Modelin ön yüzüne maske olduğu ibare edilen mavi bir kaplama yapılmış.

Aynalara uzatılan lastikler ile tam bir maske görünümü kazandırılmış. Ek olarak, arabanın tavanı ve arkası gökkuşağı renginde bir boya şemasına sahipken, yanlarda hemşire, öğretmen, inşaat işçisi, esnaf ve polis memuru profilleri yer alıyor. Tasarım aynı zamanda Galler'in resmi çiçeği olan nergisleri de içeriyor.



