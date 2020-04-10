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Koronavirüs evinize market poşetleri ile gelebilir! Temizlemek için en etkili yöntem...

Göksi Beköz Göksi Beköz
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Bir anda ortaya çıkan koronavirüs nedeniyle adeta tüm dünya durdu ve hepimiz korkuyla evlerimize kapandık. Peki ama ya ihtiyaçlarımız? Hiçbir şey olmasa illaki bir market alışverişi yapmak zorundayız. Fakat unutmayalım ki, markette olduğumuz süre içerisinde ve marketten geldikten sonra da almamız gereken birçok önlem bizi bekliyor.

Koronavirüs evinize market poşetleri ile gelebilir! Temizlemek için en etkili yöntem...

Dünya sıkıntılı bir süreçten geçiyor. Bu süreçte korkarak evlerimize kaçtığımız virüsü market poşetleri ve alınan malzemelerle birlikte kendi ellerimizle evimize taşıyabiliriz. İşte bunun için de hem zaruri alışverişimizi yaparken hem de onları evimize getirdikten sonra mutlaka birtakım tedbirleri uygulamamız gerekiyor. Kendinizi ve ailenizi korumak için bütün tedbir ve önlemleri aldıktan sonra, korunmaya çalıştığınız virüsün yalnızca bir poşete yapışarak evinize girmemesi için neler yapabilirsiniz?

MARKETTE DİKKAT ETMEMİZ GEREKENLER

Eğer market alışverişlerinizi internet üzerinden yapamıyor ya da bir başka kanaldan bu ihtiyacınızı karşılayamıyorsanız o kısacık da olsa alışveriş anınızda son derece dikkatli davranmanız gerekir. Öncelikle yapılan açıklamalardan da anladığımız gibi koronavirüs ya havadaki damlacıkların direkt olarak solunması yoluyla ya da ele bulaşan mikrobun ağız, burun ya da göze taşınması yoluyla bulaşıyor. Bu nedenle markette bulunduğunuz süre içerisinde mutlaka maskenizi takmalı ve mümkün olduğunca işlerinizi hızlı bir şekilde halletmeye çalışmalısınız. Bu arada diğer kişilerle sosyal mesafenizi koruyup ellerinizle de asla ağız, burun ya da gözünüze dokunmamalısınız.

VİRÜSÜ EVE TAŞIMAMAK İÇİN...

Tüm hijyen ve tedbirlere uygun bir şekilde alışverişinizi tamamladınız ve poşetlerinizle birlikte evinize geldiniz. Hemen söyleyelim; almış olduğunuz malzemeleri dolabınıza yerleştirmeden önce onları dezenfekte etmeniz gerekiyor. Çünkü uzmanların yaptığı açıklamalara göre eğer marketten getirmiş olduğunuz poşette covid-19 var ise poşetlerle birlikte buzdolabına konulan virüs yaklaşık 4 saat boyunca yaşamını sürdürüyor. Üstelik bulaşıcı etkiye sahip olduğu için poşetin üzerinden başka yiyeceklere sıçrama ihtimali de oldukça yüksek. Bu nedenle buzdolabına koymadan önce eşyalarınızın mutlaka iyi bir şekilde hijyenini sağlamalısınız.

PLASTİK POŞET HİJYENİ

Plastik poşetlerin ve malzemelerin market sonrasında hijyenlerini sağlayabilmek için öncelikle en az 3 saat kadar açık havada tutulmaları gerekir. Bu nedenle eğer balkonunuz varsa marketten aldığınız tüm malzemeleri 3 saat kadar açık havada bekletebilirsiniz. Hatta bu işlemi yapmadan önce aldıklarınızı evinize sokmadan kapının önünde poşetten çıkararak balkona aktarmalısınız. Bu esnada plastik, cam ya da metal ambalajlı olan ürünleri de çamaşır sulu su ile silerek içeriye almalısınız. Veya bu yüzeyleri çamaşır suyu yerine kolonya ile de temizleyebilirsiniz. Sebze meyvelerinizi ise iyi bir şekilde yıkayarak kurutmayı ihmal etmeyin.

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