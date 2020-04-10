Koronavirüs evinize market poşetleri ile gelebilir! Temizlemek için en etkili yöntem...

Dünya sıkıntılı bir süreçten geçiyor. Bu süreçte korkarak evlerimize kaçtığımız virüsü market poşetleri ve alınan malzemelerle birlikte kendi ellerimizle evimize taşıyabiliriz. İşte bunun için de hem zaruri alışverişimizi yaparken hem de onları evimize getirdikten sonra mutlaka birtakım tedbirleri uygulamamız gerekiyor. Kendinizi ve ailenizi korumak için bütün tedbir ve önlemleri aldıktan sonra, korunmaya çalıştığınız virüsün yalnızca bir poşete yapışarak evinize girmemesi için neler yapabilirsiniz?

MARKETTE DİKKAT ETMEMİZ GEREKENLER

Eğer market alışverişlerinizi internet üzerinden yapamıyor ya da bir başka kanaldan bu ihtiyacınızı karşılayamıyorsanız o kısacık da olsa alışveriş anınızda son derece dikkatli davranmanız gerekir. Öncelikle yapılan açıklamalardan da anladığımız gibi koronavirüs ya havadaki damlacıkların direkt olarak solunması yoluyla ya da ele bulaşan mikrobun ağız, burun ya da göze taşınması yoluyla bulaşıyor. Bu nedenle markette bulunduğunuz süre içerisinde mutlaka maskenizi takmalı ve mümkün olduğunca işlerinizi hızlı bir şekilde halletmeye çalışmalısınız. Bu arada diğer kişilerle sosyal mesafenizi koruyup ellerinizle de asla ağız, burun ya da gözünüze dokunmamalısınız.