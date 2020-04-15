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Koronavirüs hastası İtalyan çift 50’nci evlilik yıldönümlerini yoğun bakımda el ele kutladı

Yasemin Artunc Yasemin Artunc
EĞLENCE  | Son Güncelleme

71 yaşındaki Sandra ve 73 yaşındaki eşi Giancarlo, Mart ayından beri koronavirüs tedavisi için hastaneler. Yoğun bakım servisinde olmalarına rağmen çift evlilik yıldönümlerini el ele kutladı.

Koronavirüs hastası İtalyan çift 50’nci evlilik yıldönümlerini yoğun bakımda el ele kutladı

Koronavirüs tedavisi için mart ayından itibaren hastanede tedavi gören İtalyan çift, 50’nci evlilik yıldönümlerini yoğun bakım odasında el ele kutladı.

Hastane hemşirelerinden Roberta Ferretti, çiftin 50’nci evlilik yıldönümü olduğunu öğrenince hastane personeli ile birlikte bir kutlama partisi düzenledi. Hemşire Ferretti, Sandra’nın sürekli eşi için endişelendiğini, eşininse bunca yıla rağmen Sandra’yı çok sevdiğini belirtti.

Sadece 10 dakika süren kutlama partisine katılan sağlık görevlileri, koruyucu ekipmanlarını kullanarak gerekli önlemleri almayı ihmal etmedi. Feretti, “küçük bir pastanın üzerine 50 tane mum yerleştirdik, oksijen tüpleri nedeniyle mumları yakmadık. Biz düğün marşını söylerken, onlar da kalan güçleriyle birbirlerinin ellerini tuttular” diyerek yaşananları anlattı.

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Hemşire Ferretti sözlerine, “Yaşadığımız inanılmaz bir andı. Günlerdir yaptığımız tüm fedakarlıklara değdi. Giancarlo eşine duyduğu sevgiyi her tekrarladığında gözyaşlarına boğulduk. Hayatımız boyunca aradığımız sevgiyi o odada hissettik” diye devam etti.

ÇOCUKLARI HASTANE ÇALIŞANLARINA TEŞEKKÜR ETTİ

Yoğun bakım ünitesindeki ekibi yöneten Lusisanna Cola “Ekip arkadaşlarımı her zaman hastaları birer birey olarak görmelerini, kişiliklerini geçmiş hikayelerini kullanarak iyileşme sürecinde onları destekleyecekleri şekilde yönlendiriyorum. Bazen tıpkı şimdi olduğu gibi, mucizeler yaşanıyor” dedi.

Çiftin Gianluca ve Andrea ismindeki çocukları kutlamanın fotoğraflarını alarak “Bize inanılmaz bir hediye verdiniz, onlar doğduklarından beri birlikte olan eski moda bir çift, artık onlardan pek kalmadı” sözleriyle hastane çalışanlarına teşekkür etti.

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Anahtar Kelimeler:
italya, koronavirüs,

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