Koronavirüs hastası İtalyan çift 50’nci evlilik yıldönümlerini yoğun bakımda el ele kutladı

Koronavirüs tedavisi için mart ayından itibaren hastanede tedavi gören İtalyan çift, 50’nci evlilik yıldönümlerini yoğun bakım odasında el ele kutladı.

Hastane hemşirelerinden Roberta Ferretti, çiftin 50’nci evlilik yıldönümü olduğunu öğrenince hastane personeli ile birlikte bir kutlama partisi düzenledi. Hemşire Ferretti, Sandra’nın sürekli eşi için endişelendiğini, eşininse bunca yıla rağmen Sandra’yı çok sevdiğini belirtti.

Sadece 10 dakika süren kutlama partisine katılan sağlık görevlileri, koruyucu ekipmanlarını kullanarak gerekli önlemleri almayı ihmal etmedi. Feretti, “küçük bir pastanın üzerine 50 tane mum yerleştirdik, oksijen tüpleri nedeniyle mumları yakmadık. Biz düğün marşını söylerken, onlar da kalan güçleriyle birbirlerinin ellerini tuttular” diyerek yaşananları anlattı.

Hemşire Ferretti sözlerine, “Yaşadığımız inanılmaz bir andı. Günlerdir yaptığımız tüm fedakarlıklara değdi. Giancarlo eşine duyduğu sevgiyi her tekrarladığında gözyaşlarına boğulduk. Hayatımız boyunca aradığımız sevgiyi o odada hissettik” diye devam etti.