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Koronavirüs nedeniyle işini kaybeden adam şans oyunundan 2 buçuk milyon pound kazandı

Yasemin Artunc Yasemin Artunc
EĞLENCE  | Son Güncelleme

Avustralya’da yaşanan olayda, adı açıklanmayan 20’li yaşlarındaki genç adam koronavirüs salgınının yarattığı kriz nedeniyle işsiz kaldıktan sonra talihinin dönmesiyle şans oyunundan 2.5 milyon pound kazandı.

Koronavirüs nedeniyle işini kaybeden adam şans oyunundan 2 buçuk milyon pound kazandı

Avustralyalı gencin hayatı, koronavirüs salgınının yarattığı kriz sebebiyle işini kaybettikten sonra oynadığı şans oyunu ile değişti.

Evli ve bir bebeği olduğu söylenen genç adamın ismi saklı tutuluyor. Online olarak oynadığı şans oyunu sayesinde büyük ikramiyeyi tutturan gencin kazandığı para, önümüzdeki 20 yıl boyunca ayda 10 bin pound aylık geliri olacağı anlamına geliyor. Avustralya Haber Ajansı’na göre, oynadığı lotonun sonuçlarını gece yatmadan önce kontrol eden genç ve sonucu öğrenen eşi sabaha kadar heyecandan uyuyamadı.

YENİ BİR HAYAT KURACAĞIZ

Genç talihli, “Bu harika bir duygu, biz genç bir aileyiz. Küçük bir bebeğimiz var ve bu parayla kendimize yeni bir hayat kuracağız” dedi. Talihli sözlerine “Koronavirüs nedeniyle işimi kaybetmiştim ve gelecekle ilgili kaygılıydım. Ancak şimdi çok mutluyum. Bu ikramiye bize finansal özgürlük sağladı ve artık sınırsız seçeneğimiz var. Bu hissi yaşamak harika, daha mutlu olamazdım” diye devam etti. Genç talihli eşinin yeni bir araba ve ev almak, tatil yapmak istediğini de sözlerine ekledir.


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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs, koronavirüsün ekonomiye etkisi,

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