Koronavirüs olan Irmak Ünal hastaneye yatırıldı! 'Günlerdir ateşimi düşüremedim'

Tüm dünyaya kabus gördüren koronavirüs, ünlü isimleri de yoğun şekilde etkiliyor. Son olarak Irmak Ünal, Instagram hesabından virüse yakalandığını duyurmuştu.

"Maalesef okulların açılmasıyla İstanbul’a gelme kararı aldım ve aynı hafta bir arkadaşımdan bu hastalığı yakaladım. Uluslararası uçuş yapan insanların 14 gün karantinada bulunması gerekiyor" diyerek yaşadığı zor günleri takipçileriyle paylaşmıştı. Irmak Ünal günlerdir hastalıkla boğuşuyor.

Ünal yaptığı son paylaşımda ateşini düşüremediğini açıkladı.



Irmal Ünal yapılan yeni kontrol sonrasında ise hastaneye yatırıldı.