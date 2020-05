Koronavirüs tedavisi gören Kırklareli Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Gider, taburcu edildi

Gider, immün plazma konusunda kendisine destek veren Türk Kızılay' teşekkür etti.

Belediye Başkanı Kesimoğlu da Gider'in sağlığına kavuşmasından dolayı mutlu olduğunu ifade etti.

Türk hekimlerini bu zorlu süreçte gösterdikleri özveriden dolayı tebrik eden Kesimoğlu, "Bu konuda her türlü desteği verdiler. Bu yolda mücadeleden kaçınmadılar. Ülkemizin ve dünyamızın her yerinde katkısını, sevgisini, azmini, bilincini, bilgisini paylaşan her sağlık çalışanımıza da teşekkür ediyorum." dedi.

İl Sağlık Müdürü Cerit de Gider'in birçok hastaya umut olduğunu vurgulayarak, "Bundan sonraki hayatınızda sağlıklı bir ömür diliyorum. Allah sağlıklı şifalı ömürler versin." ifadelerini kullandı.

Gider, daha sonra ambulansla evine götürüldü.