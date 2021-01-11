Koronavirüse karşı farkındalık yaratmak için sanatı kullandı!

Koronavirüs salgının sokaktaki etkilerini gördükten sonra çizimlerinin kafasında oluşmaya başladığını ifade eden Keleş illüstrasyon çalışmalarını başta eşi Burcu Keleş olmak üzere bütün sağlık emekçilerine ve canla başla görevini yerine getirenlere ithaf ettiğini belirtti. Koronavirüs salgınına farkındalık oluşturmak için bu çalışmalara başladığını vurgulayan Keleş’e ilham kaynağını ise sokakta sosyal mesafesini koruyarak yumruk tokuşturan iki yaşlı adam oluşturdu.

GULLIVER’IN GEZİLERİ ESİN KAYNAĞI OLDU

Keleş, "Lilliputlar" adını verdiği illüstrasyon çizimlerini 1726 yılında yayınlanan Johathan Swift’in yazdığı Gulliver’in Gezileri kitabından esinlenerek oluşturmaya başladı. Şehrin kıyısında kalan ve keşfedilmeyi bekleyen sokakları çizimlerine dahil eden Keleş sosyal medyada yakın takip ediliyor. Yaklaşık 66 bin takipçisi bulunan Keleş, çizimlerini oluşturduğu online dükkan üzerinden satıyor.





