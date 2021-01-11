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Koronavirüse karşı farkındalık yaratmak için sanatı kullandı!

Seray Üstün Seray Üstün 11.01.2021 14:14 | Son Güncelleme:
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Koronavirüse karşı farkındalık yaratmak için sanatı kullandı!

Mimar Hakan Keleş, sokağa çıkma yasağı sırasında çalışma hayatına devam edenleri illüstrasyon sanatına dahil etti. Koronavirüsün sokaktaki yansımalarını konu alan Keleş sağlık çalışanları, kuryeler, temizlik işçileri gibi virüse inat görevi başında olanlara yarattığı eserlerle teşekkür etti.

Koronavirüs salgının sokaktaki etkilerini gördükten sonra çizimlerinin kafasında oluşmaya başladığını ifade eden Keleş illüstrasyon çalışmalarını başta eşi Burcu Keleş olmak üzere bütün sağlık emekçilerine ve canla başla görevini yerine getirenlere ithaf ettiğini belirtti. Koronavirüs salgınına farkındalık oluşturmak için bu çalışmalara başladığını vurgulayan Keleş’e ilham kaynağını ise sokakta sosyal mesafesini koruyarak yumruk tokuşturan iki yaşlı adam oluşturdu.

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GULLIVER’IN GEZİLERİ ESİN KAYNAĞI OLDU

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Keleş, "Lilliputlar" adını verdiği illüstrasyon çizimlerini 1726 yılında yayınlanan Johathan Swift’in yazdığı Gulliver’in Gezileri kitabından esinlenerek oluşturmaya başladı. Şehrin kıyısında kalan ve keşfedilmeyi bekleyen sokakları çizimlerine dahil eden Keleş sosyal medyada yakın takip ediliyor. Yaklaşık 66 bin takipçisi bulunan Keleş, çizimlerini oluşturduğu online dükkan üzerinden satıyor.

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