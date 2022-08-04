Koronavirüse yakalanan Ajda Pekkan'dan sağlık durumu hakkında açıklama

Geçtiğimiz günlerde Bodrum'da sahneye çıkan ve 2 saat boyunca şarkı söyleyen Ajda Pekkan, rahatsızlığı sonucu koronavirüs testi yaptırmıştı. Sonucu pozitif çıkan 76 yaşındaki Pekkan, karantinaya alınmıştı.

Koronavirüse yakalanan Pekkan sosyal medya hesabından sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı.

"HAFİF SEMPTOMLARLA DİNLENEREK GEÇİRMEKTEYİM"

Pekkan mesajında "Tüm dosyalarım ve sevenlerime, üç gün önce soğuk algınlığı belirtileriyle başlayan süreci hafif semptomlarla dinlenerek geçirmekteyim. Basından haberi okuyarak mesaj yazan, arayan güzel dileklerini şifa ve dualarını gönderen sevenlerim ve dostlarıma… Aşılar ve değerli doktorlarımız sayesinde iyileşme sürecinde olduğumu ve bugün dünden daha iyi olduğumu belirtmek istiyorum" ifadelerine yer verdi. (DHA)

