MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Koronavirüse yakalanan Ajda Pekkan'dan sağlık durumu hakkında açıklama

Koronavirüse yakalanan Ajda Pekkan'dan sağlık durumu hakkında açıklama

04.08.2022 23:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Koronavirüse yakalanan Ajda Pekkan, sosyal medya hesabından sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı. 76 yaşındaki ünlü şarkıcı Pekkan, "Aşılar ve değerli doktorlarımız sayesinde iyileşme sürecinde olduğumu ve bugün dünden daha iyi olduğumu belirtmek istiyorum" dedi.

Koronavirüse yakalanan Ajda Pekkan'dan sağlık durumu hakkında açıklama

Geçtiğimiz günlerde Bodrum'da sahneye çıkan ve 2 saat boyunca şarkı söyleyen Ajda Pekkan, rahatsızlığı sonucu koronavirüs testi yaptırmıştı. Sonucu pozitif çıkan 76 yaşındaki Pekkan, karantinaya alınmıştı.

296850049_409484734360607_2266023347402656528_n

Koronavirüse yakalanan Pekkan sosyal medya hesabından sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı.

2b7093157e7fcc5c2f028e86b39c711f

"HAFİF SEMPTOMLARLA DİNLENEREK GEÇİRMEKTEYİM"

Pekkan mesajında "Tüm dosyalarım ve sevenlerime, üç gün önce soğuk algınlığı belirtileriyle başlayan süreci hafif semptomlarla dinlenerek geçirmekteyim. Basından haberi okuyarak mesaj yazan, arayan güzel dileklerini şifa ve dualarını gönderen sevenlerim ve dostlarıma… Aşılar ve değerli doktorlarımız sayesinde iyileşme sürecinde olduğumu ve bugün dünden daha iyi olduğumu belirtmek istiyorum" ifadelerine yer verdi. (DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Havuz başından poz verdi! "Fizik kraliçesi misin?"Havuz başından poz verdi! "Fizik kraliçesi misin?"
Fatih Altaylı'nın 'Nasılsın' sorusuna Caner Özyurtlu'nun yanıtı olay oldu! Fatih Altaylı'nın 'Nasılsın' sorusuna Caner Özyurtlu'nun yanıtı olay oldu!
Bomba iddia! Acun Ilıcalı ve Batuhan Karacakaya mahkemelik olduBomba iddia! Acun Ilıcalı ve Batuhan Karacakaya mahkemelik oldu
Anahtar Kelimeler:
Ajda Pekkan koronavirüs
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Benzin ve motorine indirim geliyor

Benzin ve motorine indirim geliyor

Süper minisiyle poz verince olay oldu! Görenler "Nereden nereye" dedi

Süper minisiyle poz verince olay oldu! Görenler "Nereden nereye" dedi

Melih Gökçek iade etmişti! Dudak uçuklatan fiyata satıldı

Melih Gökçek iade etmişti! Dudak uçuklatan fiyata satıldı

Araba alacaklar dikkat! İkinci elde yüzde 50 düşüş...

Araba alacaklar dikkat! İkinci elde yüzde 50 düşüş...

Bahçeli'den KPSS açıklaması! "20 soruya kimlerin..."

Bahçeli'den KPSS açıklaması! "20 soruya kimlerin..."

"İmzaya kaldı" Dünyaca ünlü yıldız Aslan'a

"İmzaya kaldı" Dünyaca ünlü yıldız Aslan'a

İlginizi Çekebilir

Göz kapağının ardında gizlenen çok bacaklı yaratık...

Göz kapağının ardında gizlenen çok bacaklı yaratık...

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Amazon Prime indirimlerini kaçırdıysanız üzülmeyin! Hâlâ indirimde olan ürünleri sizin için seçtik

Amazon Prime indirimlerini kaçırdıysanız üzülmeyin! Hâlâ indirimde olan ürünleri sizin için seçtik

Kolay iş bulmak için nasıl bir üniversitede okumalı?

Kolay iş bulmak için nasıl bir üniversitede okumalı?

Şehri kuşattılar, korku salıyorlar: Gördüğünüz yerde saklanın

Şehri kuşattılar, korku salıyorlar: Gördüğünüz yerde saklanın

Sıcaklarla baş etmenin en pratik yolu portatif klima önerilerimize mutlaka göz atın!

Sıcaklarla baş etmenin en pratik yolu portatif klima önerilerimize mutlaka göz atın!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.