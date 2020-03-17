Koronavirüse yakalanan Burak Akkul'un sağlık durumu nasıl? Eşi Seda Akkul açıkladı

Yeni tip koronavirüs tespit edilen Teve2 ekranlarında yayınlanan 'Çok Gezenti' programının sunucusu Burak Akkul'un sağlık durumuna ilişkin eşi Seda Akkul açıklama yaptı. Seda Akkul, "Burak şimdi daha iyi ve iyileşip yanıma döneceğine inancım tam" ifadelerini kullandı.

"ÖKSÜRÜK DEVAM EDİYOR"

Twitter hesabından açıklama yapan Seda Akkul, "Burak dinleniyor ve ateşi kontrol altında. Öksürük devam ediyor. Yorumların hepsini okuyamadım ancak kısaca cevaplamak isterim ki; Londra'dan İstanbul'a geldik ve hemen evimize en yakın özel hastaneye gidip kontrol yaptırdık. Hastaneden evimize geri gönderildik ve iki gün boyunca kimse ile temas kurmadan izole şekilde evimizde bekledik. Ateş yükselmesi ve artan öksürük ile yine aynı hastaneye başvurduk ve oradan şu an bulunduğu hastaneye gitmemiz gerektiği söylendi" ifadesini kullandı.

"BENDE SEMPTOM YOK"

Akkul, "Burak gözlem altına alındı, ben eve dönüp yine kimse ile temas kurmadanizole şekilde bekledim. Bende semptom yok, Burak'ta yüksek ateş ve öksürük olarak ortaya çıktı semptomlar, şimdi daha iyi ve iyileşip yanıma döneceğine inancım tam. İyi dilekleriniz için çok teşekkürler" bilgisini paylaştı.