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Koronavirüse yakalanan ünlü radyocu Adem Metan hastaneye kaldırıldı

15.04.2021 21:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü radyo programcısı ve YouTuber Adem Metan Coronavirus'e yakalandı. Ankara Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alınan Metan'ın, virüsün akciğerlerine inmesinden dolayı hastalığı ağır geçirdiği belirtildi.

Koronavirüse yakalanan ünlü radyocu Adem Metan hastaneye kaldırıldı

Radyo programcısı ve YouTuber Adem Metan’ın Covid-19 testi pozitif çıktı. Ünlü radyocu, Ankara Şehir Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Salgını ağır bir şekilde geçiren Metan’ın, virüsten dolayı ciğerlerinde sorun olduğu öğrenildi.

Adem Metan'ın arkadaşı gazeteci Ersin Çelik ise yaptığı paylaşımda ünlü radyocunun son durumu hakkında bilgi verdi. Çelik, "Kovid tedavisi gören Adem Metan’ı merak edenler var. Haberler yakınlarını tedirgin etmiş. Konuştuk, Adem bugün daha iyi. Ankara Şehir Hastanesi'nde. Virüs ciğerlere inmişti. Yayılmasını önlüyor doktorlar. Arayanlara bir süre cevap veremeyecek. Rabbim tüm hastalarımıza şifa versin" dedi.

ÇOCUKLARI İÇİN DUA İSTEMİŞTİ

Öte yandan geçtiğimiz hafta Twitter hesabından yaptığı duyuruda biri 10 yaşında, diğeri 6 aylık olan oğullarının Coronavirus'e yakalandığını açıklayan Adem Metan, takipçilerinden de dua etmelerini istemişti.

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Metan, “Büyük oğlum Ömer’in ardından henüz 6 aylık olan küçük oğlum S.Hamza’nın da yüksek ateş, şiddetli öksürük sonrası testi pozitif çıktı. Abisine göre biraz ağır geçiriyor. Hastaneye yatırdık. Önce Rabbime sonra dualarınıza sığındık” demişti.

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19)
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