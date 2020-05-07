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Koronavirüsle mücadele etmek için spermli smoothie içen anne

Yasemin Artunc Yasemin Artunc
EĞLENCE  | Son Güncelleme

32 yaşındaki iki çocuk annesi Tracey Kiss, içinde kocasının spermlerinin olduğu kendi smoothie tarifi sayesinde yıllardır hastalanmadığını iddia ediyor.

Koronavirüsle mücadele etmek için spermli smoothie içen anne

2 çocuk annesi Tracey Kiss, içinde kocasının spermlerinin olduğu bu smoothie’nin bağışıklık sistemini güçlendirerek kendisini koronavirüse karşı koruyacağına inanıyor.

Kişisel spor eğitmeni olan Tracy “Bu, bağışıklık sistemini güçlendirmenin alternatif bir yolu. Kimyasal içeren ilaçların içinde ne olduğundan emin olamazsınız. Bunu içmek, kimyasal içeren şeyler içmekten daha iyi” dedi. Tracey bu karışımın vitamin dolu olduğunu ve bu karışım sayesinde 2017’den beri hiç hastalanmadığını, ayrıca cilt temizliğinde de bunu kullandığını belirtti.

Tracey’in uyguladığı bu reçete Dünya Sağlık Örgütü veya başka bir bilimsel kuruluş tarafından onaylanmış değil. Dünya Sağlık Örgütü ve İngiliz Ulusal Sağlık Sistemi gibi kuruluşlar, koronavirüsten korunmak için insanlara evde kalmalarını öğütlüyor.

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Tracey erkek arkadaşından elde ettiği spermi kimi zaman buz kalıplarında dondurarak sakladığını, sperm miktarının ise erkek arkadaşının yeterince su içip içmemesine bağlı olarak değiştiğini, tadını gizlemek içinse muz, dut gibi taze meyveler kullandığını söylüyor.

Duruma sağlık açısından baktığını söyleyen Tracey, insanların semptom gösterdikleri zaman bağışıklıklarını güçlendirmeye kalktıklarında artık çok geç olduğunu, bağışıklık sisteminin hastalığa yakalanmadan önce güçlendirilmesi gerektiğini düşünüyor. Tracey bağışıklığını güçlü tutmak için sperm tüketmenin haricinde aktif ve sağlıklı bir yaşam tarzına sahip olunması gerektiğine inanıyor.

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Karışımı tamamen doğal bir şifa olarak tanımlayan Tracey bu karşımı içmenin, boğaz ağrısı yaşandığı zaman ballı limonlu su içmek gibi olduğunu düşünüyor. Partneri olmayan kadınlara önerisi ise, etraflarında bulunan sağlıklı erkeklerden sperm almaları. Tabular konusunda açık biri olduğunu düşünen Tracey, toplumsal normlara karşı çıkarak bir fark yaratmak istediğini, bu nedenle paylaştığı karışımlarla insanları eğitmek ve onlara yardım etmek istediğini belirtiyor.


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