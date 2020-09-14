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Koronavirüsü atlatan Esra Balamir maskesiz dolaşmasıyla şoke etti!

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.09.2020 10:19 | Son Güncelleme

Önceki gün yakın arkadaşı Demet Akalın ve Okan Kurt ile birlikte bir alışveriş merkezinden çıkarken objektiflere yansıyan şarkıcı Esra Balamir'in maske takmaması dikkat çekti. Daha önce koronavirüse yakalanan ve hastalığı atlatan Balamir, tepki topladı.

Koronavirüsü atlatan Esra Balamir maskesiz dolaşmasıyla şoke etti!

Şarkıcı Esra Balamir, önceki gün yakın arkadaşı Demet Akalın, Okan Kurt ve Hira ile birlikte alışveriş merkezinden çıkarken görüntülendi. Daha önce koronavirüse yakalanan ve hastalığı atlatan Balamir'in maske takmaması dikkatlerden kaçmadı.

45 yaşındaki Esra Balamir'in maskesiz hali sosyal medyada tepki topladı.

Ekran Alıntısı

Sunucu ve manken Esra Balamir, geçtiğimiz aylarda koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurmuştu.

Sağlık durumuyla ilgili açıklamalarda bulunan Balamir, "İnşallah bir sonraki testim negatif çıkacak, bunu ümit ediyorum. Her geçen gün daha da iyileştiğimi düşünüyorum" ifadelerini kullanmıştı. (HaberTürk)

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