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Koronavirüsü atlatan Tom Hanks ve Rita Wilson’dan çarpıcı aşı açıklaması!

Seray Üstün Seray Üstün 23.12.2020 17:37 | Son Güncelleme:
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Koronavirüsü atlatan Tom Hanks ve Rita Wilson’dan çarpıcı aşı açıklaması!

Hollywood’un sevilen çifti Tom Hanks ve Rita Wilson koronavirüse ilk yakalanan ünlü isimler arasında yer alıyordu. Tüm dünyayı kasıp kavuşan koronavirüse Mart ayında yakalanan çift süreci atlatmıştı. Koronavirüs aşılanma çalışmalarının başlaması üzerine Oscar ödüllü oyuncular aşı olmayacaklarını belirtti.

Mart ayında bir film çekimi için Avustralya'da bulunan Hanks, kendisinin ve eşinin virüs testinin "pozitif" çıktığını sosyal medya hesabından duyurmuştu. Sevenlerini üzern haberin ardından ünlü sanatçılar karantina yaparak iyileşme sürecini tamamlamıştı. Koronavirüsü atlattıktan sonra yeniden film çalışmaları için kolları sıvayan Hanks, koronavirüs aşına dair çarpıcı açıklamalar yaptı.

“HERKESTEN SONRA ALACAĞIZ”

Yeni filmi News Of The World’ün tanıtımını yapmak için kamera karşısına geçen Hanks 2020 yılın başında koronavirüse yakalandıkları günleri anlattı. Zorlu bir süreç olduğundan bahseden Hanks, “Evet başardık ve 10 gün gibi zor süreçti. Özellikle ilk 1-2 gün çok sancılı geçti. Bence koronavirüsün en önemli noktası başkalarına virüse bulaştırmamaktır.”

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Koronavirüs önlemlerine dikkat ettiğini belirten Hanks, “Hala maskeler takıyoruz. Sadece koronavirüse yakalanmamak için değil aynı zamanda semptomsuz olarak diğer insanlara bulaştırma ihtimaline karşı önlemleri alıyoruz” dedi. Aşıya karşı hevesli olduğunu belirten Hanks, “Gerçekten ihtiyacı olan herkesten sonra alacağız” diye konuştu.

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