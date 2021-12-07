Koronavirüsü bilmişti! Azerbaycanlı şaman kahinin 2022 kehanetleri tüyler ürpertti

2022 yılına sayılı günler kaldı. YouTube’da Halil Bakmış’ın hazırladığı kehanet videosunda 2022 yılına dair çarpıcı detaylar ortaya çıktı. İşte koronavirüsü önceden bilen Azerbaycanlı şaman kahinin yeni yılda insanlığı bekleyen kehanetlerine dair detaylar...

DOĞAL AFETLER YOLDA

Geçtiğimiz yıl dünya genelinde doğal afetler etkili oldu. Koronavirüs salgınıyla mücadele eden insanoğlu yangın, sel ve deprem gibi doğal afetlerde yaşadı. Kahinin 2022 yılı kehanetlerinde doğal afetler geniş bir yer tuttu. Kahin 2022 yılındaki öngörülerinde, “ Bu yıl bitip yeni yıla girerken başlayacak tabii felaketler. Ege’nin incisi güzel şehir sular altında kalacak” sözüyle durumu anlattı. Doğal afetlerin yanında kahin, “Çekirge sürüleri körfezleri bürüyecek” sözüyle insanlığı korkuttu

Doğal afetleri açıklayan kehanetleriyle dikkatleri çeken şaman kahin, “Birçok şehirde ateşler’ Formalılar yetmeyecek su serpmeye yetişecek halk imdada ciğerleri söndürmeye” diye konuştu.

Yangınların yanında depremlere de vurgu yapan kahin, “Gönüller ağızda çok sallanacak yeryüzü. Sadece Türk ülkeleri değil dünya beşik gibi sallanacak” sözleriyle durumu anlattı.

ÖLÜMCÜL HASTALIK VURGUSU YAPTI

Azerbaycanlı şaman kahinin yeni kehaneti ise ölümcül bir hastalığa ilişkin oldu. Kahin, “O ölümcül hastalığa çare tapacak hekim. Açıklamamak için çalışacaklar” dedi. Halil Bakmış videosunda bu ölümcül hastalığın kanser olabileceğine dikkat çekti. Komplo teorisyenleri ise kahinin koronavirüsü ima ettiğini ileri sürdü.

EN ÇARPICI KEHANETİ

Azerbaycanlı şaman kahinin en çarpıcı kehanetlerinden biri de dünya siyasetine yön veren bir isme dair oldu. Kahin, “Siyasette olan o adam gizli hastalıktan ölecek” sözüyle kim olduğunu belirtmese de siyasetin bir anda kötü bir sürece gireceğine dikkat çekti.

MADDİ DURUMU DA ANLATTI

Azerbaycanlı şaman kahin “İktisadi buhran. Geçmiş buhranları gibi görünmeyecek. Körpeler yemek bulamayacak" cümlesiyle 2022 yılının ekonomik durumunu da özetledi. Ekonomik olarak 2025 yılında rahat bir nefes alınabileceğinden söz eden kahin, “Rahat nefes aldığınız zaman iktisadi takvimler 2025’i gösterecek. Havalar ısındıkça ve insanlar denize gittiğinde iktisat düzelmiş gibi görünebilir” ifadelerini kullandı.

DÜNYA SİYASETİNDE DENGELER DEĞİŞECEK

Dünya siyasetinde de önemli değişikliklerin olacağından söz eden kahin, “Kartalın başındaki beyaz tüylü yerini bir hanıma verecek. Soğuk ülkenin soğuk lideri ülkelere perde arkasından nezaret ediyor. Ettiği sözleşme herkesi muhabereye sokacak. Kartalı arkasına alan mavi ülke, Türk’ hıyanet içinde ama kendisi büyük yara alacak.Çekik gözlü dövüşçüler savaş çığırtkanı olacak ama muharebe gözle görülmeyecek” dedi.

KORONAVİRÜSÜN BİTİŞİNİ DE AÇIKLADI

2021 yılı boyunca etkili olan koronavirüs pandemisini de gündemine alan kahin, “Gençler arasında ateşli hastalıklar artacak. Hayvanlar arasında koronavirüs benzeri bir hastalık ortaya çıkacak. Düşünmeyin ki bu hastalık bu yıl bitecek” diye konuştu.



