Koronavirüsü çocuklar için sesli kitapla anlattılar: Benim Kahramanım Sensin

Benim Kahramanım Sensin kitabını seslendiren Sanat Tarihçisi Funda Başak, sosyal medya hesabından paylaştığı 'Yakın zamanda çıkmış Covid-19'u anlatan Benim Kahramanım Sensin adlı hikaye kitabını duymuşsunuzdur. İşte bu çocuk öyküsünün hazırlanmasında Dünya Sağlık Örgütü UNICEF, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR), Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu (IFRC) ve Save the Children kuruluşları ile birlikte insanı yardım sektöründe faaliyet gösteren 50'yi aşkın kuruluşta yer aldı. Ben ve birkaç değerli seslendirme oyuncusu arkadaşım da bu eseri sesli kitap olarak sunmak istedik. Ne kadar çocuk dinlerse o kadar mutlu oluruz. ' yazısı ile birlikte seslendirdikleri kitabın linklerini paylaştı.

İşte seslendirme sanatçısı Funda Başak'ın paylaştığı Benim Kahramanım Sensin kitabının sosyal medyada iki parça halinde yayınlanan linkleri:



