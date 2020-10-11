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Koronavirüsü yenen Nihat Hatipoğlu: Ben öleceğim de siz dünyaya kazık mı çakacaksınız?

11.10.2020 11:25 | Son Güncelleme:
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Koronavirüsü yenen Nihat Hatipoğlu: Ben öleceğim de siz dünyaya kazık mı çakacaksınız?

Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, geçtiğimiz ay koronavirüsle mücadele etmişti. Hatipoğlu, atv’de yayınlanan programında sağlığına nasıl kavuştuğunu anlattı. Hatipoğlu kendisine yapılan kötü yorumlara da yanıt verdi.

Koronavirüsü yenen Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu kendisine yapılan kötü yorumlara yanıt verdi.

Prof. Nihat Hatipoğlu, bir seyircinin "Hocam öncelikle çok geçmiş olsun. Siz hastalandığınızda ben rüyamda Eyüp Sultan Hazretleri'nin sizin için şifa duası ettiğini gördüm. Onu görünce sağlığınıza kavuşacağınıza inandım. Bunu size söylemeyi borç kabul ettim. Hakkınızı helal eder misiniz?" demesi üzerine şunları söyledi:

"Etmez olur muyum hanımefendi? Ben hastalığım süresince ölmemi arzu edenlere bile hakkımı helal ettim. Tabii ki üzüldüm. Ama kendim için değil, onlara bir faydam dokunmadığını gördüğüm için üzüldüm. Ben öleceğim de siz dünyaya kazık mı çakacaksınız? Siz ve sevdiklerinizin de hasta olmayacağının bir garantisi var mı? Hepinize hakkımı helal ediyorum. Sizden ahirette de hesap sormam. Allah sizleri de doğru yola soksun diye dua ederim sadece."

İLK GÜNLER ENDİŞE VERİCİYDİ

"İlk günler çok endişe verici bir sağlık tablom vardı" diyen ünlü isim açıklamasının devamında ise "Ama benim için dua edenlerin gücünü hissettim. Bir anda tablo olumlu yönde gelişti. Doktorlar bile bu duruma hayret etti. Tabii ki ben ve doktorlar iyileşmem için elimizden geleni yaptık. Ama ben bu ani değişimi sizin dualarınıza bağlıyorum" dedi.

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