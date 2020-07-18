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Koronaya yakalanan ünlü oyuncu Aishwarya Rai hastaneye kaldırıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.07.2020 14:39 | Son Güncelleme

Bollywood sinemasının önde gelen isimlerinden ünlü oyuncu Aishwarya Rai, koronavirüse bağlı semptomlarının artması üzerine hastaneye kaldırıldı.

Koronaya yakalanan ünlü oyuncu Aishwarya Rai hastaneye kaldırıldı

Koronavirüs dünya genelinde can almaya devam ederken, dünyaca ünlü isimler de hastalıkla mücadele ediyor.

Koronaya yakalanan son isimlerden biri de ünlü Bollywood yıldızı Aishwarya Rai oldu. 46 yaşındaki Rai’nin eşi Abhishek Bachchan, geçtiğimiz hafta yapılan testlerde virüse yakalandığını öğrendi.

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Bunun üzerine aile üyeleri de test yaptırırken, Aishwarya Rai ve 8 yaşındaki kızı Aaradhya’nın da koronavirüse yakalandığı ortaya çıktı.
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Evinde karantinaya giren ünlü oyuncu ve kızı, solunum güçlüğü yaşamaya başlayınca Mumbai’de hastaneye kaldırıldı. Rai ve kızı tedavi altına alınırken, son durumlarıyla ilgili bir açıklama yapılmadı.

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