Soğuk zıt anlamlısı nedir? Soğuğun zıt anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

Soğuk sözcüğü günlük konuşma dilinde çok sık kullanılan kelimelerden biridir. Aynı zamanda bu sözcük zıt anlamlı karşılığı bulunan kelimeler arasındadır. Eski Türkçe olan bu sözcük “sogı-“ fiilinden “+lk” son ekiyle çoğaltılmıştır. Soğuğun zıt anlamlısı için öncelikle kelimenin anlamını bilmek gerekir. Soğuk kelimesi cümle içerisinde çoğunlukla zarf haliyle kullanılsa da bazı durumlarda zarf, isim ya da mecaz anlamda da kullanılmaktadır. Türk Dil Kurumuna göre soğuk sözcüğünün birden çok manası vardır. Bu manalar şu şekildedir:

(Sıfat) Isı miktarı az olan

(Sıfat) İnsanı hasta edecek derecede ısısı düşük olan

(İsim) Isının üşütecek kadar düşük ya da az olması durumu

(Mecaz) Samimi olmayan, duygusuz, ilgisiz

(Mecaz) Sevimsiz, samimiyetten uzak, itici

(Mecaz) Cinsel isteği az olan

(Zarf) Hoşlanmadığını belli ederek, içtensiz bir şekilde

Ayrıca soğuk kelimesinin içerisinde geçtiği “soğuk dalgası","soğuk damga", "soğuk nevale", "soğukkanlı", "soğuk savaş” gibi birleşik kelimeler bulunur. Aynı zamanda “soğuk almak", "soğuk durmak", "soğuk duş etkisi yapmak", "soğuk vurmak", "soğuk almak", "soğuk çıkmak", "soğuk ter dökmek” gibi deyim ve atasözleri de bulunur.

Soğuk kelimesinin zıt anlamlısı olan sözcük nedir?

Soğuk kelimesi birçok farklı alanda kullanılan sözcüklerden biridir. Soğuk sözcüğü zıt anlamlısı bulunan kelimelerden biridir. Anlam yönünden birbirinin karşıtı olan sözcükler, zıt anlamlı olarak tabir edilmektedir. Soğuğun zıt anlamlısı olan yalnızca bir sözcük vardır. Bu bağlamda soğuk zıt anlamlısı olan sözcük:

Sıcak

Sıcak kelimesi soğuk sözcüğünün "ısısı düşük olan" anlamı bakımından tam aksini ifade eder. Bu anlam doğrultusunda sıcak kelimesi soğuk zıt anlamlısı olarak kullanılabilir.

Soğuğun zıt anlamlıları ile örnek cümleler

Çoğunlukla nicelik ve nitelik belirtilen ve anlamca birbirinin tam tersi olan sözcükler zıt yani karşıt anlamlı olarak adlandırılır. Soğuk kelimesinin zıt anlamı sıcak kelimesidir. Soğuğun zıt anlamlısı olan sözcükle ilgili bazı örnek cümleler kurmak gerekirse: