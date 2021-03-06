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Köşeyi Dönen Adam nerede ve ne zaman çekildi? İşte konusu ve oyuncuları

06.03.2021 16:38 | Son Güncelleme:
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Köşeyi Dönen Adam nerede ve ne zaman çekildi? İşte konusu ve oyuncuları

Kemal Sunal, Ali Şen ve Meral Orhonsay’ın başrollerinde yer aldığı Köşeyi Dönen Adam filmi, 1970’lerin Türkiye atmosferini yansıtırken, siyasi ve toplumsal eleştirilerle de göndermelerde bulundu.

Köşeyi Dönen Adam filminde yalnız ve fakir olarak hayatını sürdüren baş karakter Adem, çok sevdiği Şükran’la evlenmek istiyor. Ancak bir türlü buna müsaade edilmiyor. ABD’deki amcasından miras kaldığına dair gelen haberler, Adem’in hayatını değiştiriyor…

KÖŞEYİ DÖNEN ADAM FİLMİ NE ZAMAN VE NEREDE ÇEKİLDİ?

1970'lerin Türkiye atmosferini en iyi şekilde yansıtan Köşeyi Dönen Adam filmi, sert siyasi ve toplumsal eleştiriler ile göndermelerde bulunuyor.

KÖŞEYİ DÖNEN ADAM FİLMİNİN OYUNCULARI KİMDİR?

Yönetmenliğini Atıf Yılmaz'ın yaptığı ve Arif Keskiner'in yapımcılığını üstlendiği Köşeyi Dönen Adam filminin senaristliğini ise Müjdat Gezen üstlendi. Kemal Sunal, Meral Orhonsay, Ali Şen'in başrollerinde yer aldığı Köşeyi Dönen Adam filmi 1978 yılında İstanbul'da çekildi...

KÖŞEYİ DÖNEN ADAM FİLMİNİN KONUSU

Yalnız ve fakir bir adam olan Adem (Kemal Sunal), hayatını odacılık yaparak kazanıyor. Adem’in hayattaki tek hedefi de aşık olduğu kadın Şükran'la (Meral Orhonsay) evlenmektir. Adem, bir gün yurtdışından gelen bir haberle talihinin döndüğünü düşünür.

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Adem'in yurtdışında yaşayan amcası hayatını kaybetmiştir ve yeğenine miras bırakmıştır. Haberi alan ve daha önce Adem’i umursamayan çevresindekiler, onu bağrına basıyor.

Hepsi türlü sahtekârlıkla Adem'in gönlünü kazanmak için uğraşırken daha evvel bu evliliğe razı olmayan Şükran'ın babası (Ali Şen) bile bu evliliğe olur veriyor. Fakat ABD’den gelen miras herkesi büyük bir şoka sokacaktır…


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Kemal Sunal
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