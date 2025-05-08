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Kosmos 482 düşüşe geçti! Türkiye de riskli ülkeler arasında! 242 kilometre hızla geliyor...

1972 yılında Baykonur Uzay Üssü'nden uzay yarışı için Venüs'e gönderilmek istenen Kosmos 482 teknik bir arıza nedeniyle dünya yörüngesinde takılı kalmıştı. Uzmanlar yıllar sonra düşeceğini açıkladı. Birçok ülkenin ise risk altında olduğunu söylendi.

Kosmos 482 düşüşe geçti! Türkiye de riskli ülkeler arasında! 242 kilometre hızla geliyor...

1972 yılında Venüs'e gitmek üzere fırlatılan ancak Dünya yörüngesinde kalan Sovyet uzay aracı Kosmos 482, 500 kiloluk parçasıyla yeryüzüne düşmeye hazırlanıyor. Teknik bir hata sonucu rotasından ayrılan ve Dünya yörüngesinde takılı kalan Kosmos 482'nin 14 Mayıs'a kadar düşeceği bildirilmişti.

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Uzay konularında yayın yapan popüler Telegram kanalının yöneticisi Georgi Trişkin "Titanyum yakıt tanklarının parçaları birkaç gün içinde yörüngeden çıkıp Yeni Zelanda'ya düştü" değerlendirmesinde bulundu. NASA verilerine göre Kosmos 482'nin kalan parçalarının ağırlığı yaklaşık 500 kilo civarında.

TÜRKİYE DE RİSKLİ ÜLKELER ARASINDA

500 kilo olarak düşüşe geçmesi beklenen Kosmos 482'nin yerleşim yerlerine düşmesi bekleniyor. Rus yetkililer Kosmos 482'nin Mısır, Suriye, Türkiye ve Azerbaycan bölgelerine düşeceğini düşünülüyor.

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8 ila 14 Mayıs arasında düşmesi beklenen modülün saatte 242 kilometre hızla yere düşmesi bekleniyor.

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uzay
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