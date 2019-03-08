Kosova'da freni boşalan kamyon dehşet saçtı! Kaza anı kamerada

Kosova'da Gilan İl Polisi Sözcüsü İsmet Hashani, un yüklü bir kamyonun freninin boşalması sonucu; kamyonun merkezdeki araçlara çarptığını; 1 kişinin hayatını kaybettiğini ve 20 kişinin de yaralandığını söyledi. Yaralıların Gilan Devlet Hastanesine kaldırıldıklarını söyleyen Hashani, bazı yaralıların ise durumunun ciddi olduğunu belirtti.
Freni boşalayan kamyonun caddede hızla ilerlemesi ve yaptığı kaza bir vatandaş tarafından kaydedildi. (DHA)
Külliye'ye ünlü akını
Ferhat ile Şirin’in bugüne dek muhtemelen duymadığınız öyküsü
Tarihin en büyük ikramiyesini kazandı ama...
Halk içinde dışlanıyorum, benimle alay ediyorlar
İstanbul'un yanı başında saklı bir cennet
Süpermarketlerin en tuhaf müşterileri
Bu 'yaratıcılık' karşısında şok olmamak mümkün değil
Evde fitness yaparken korkunç olay!
Anlamak güç! Pes dedirten ev ilanları...
Korku dolu anlar! Vatandaşlar deprem oluyor sandı
Hande Erçel zor günlerin ardından ilk defa konuştu
Bu fotoğraflardan sonra hiçbir şey size inandırıcı gelmeyecek
Bu ülkede hesap ödemiyorsunuz!
Okuyucu Yorumları 0 yorum