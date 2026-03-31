Kosova karşısında sahada orkestra şefliği yaptı! Orkun Kökçü'den tarihe geçen performans

Orkun Kökçü son dönemde yükselen formunu Kosova karşısında da sürdürerek resmen formunun zirvesine yürüdü.

SAHANIN TEK HAKİMİ: ORKUN KÖKÇÜ ELEŞTİRİLERE RAKAMLARLA "MAT" ETTİ!

Son dönemde Beşiktaş'ta yükselen performansı üzerinden Milli Takımda kadroda yer alması gerektiği düşünülen Orkun Kökçü, istatistik tablolarını altüst ederek sahanın gerçek lideri olduğunu kanıtladı. 7.7’lik devasa reytingiyle takımın en iyisi olan yıldız oyuncu, modern futbolun tüm gerekliliklerini tek başına yerine getiriyor.

RAKAMLAR YALAN SÖYLEMEZ! 5 KATEGORİDE ZİRVEDE...

Orkun Kökçü Kosova karşısında gösterdiği performansla resmen gözlerdeki pası sildi. Kosova deplasmanında 7.7 ortalama puan ile takımın en yüksek puanlı oyuncusu olan Milli oyuncu takıma önderlik etti. "Büyük Şans Yaratma" ve "Kilit Pas" kategorilerinde takımın mutlak lideri olan Kökçü, takıma resmen hücumda öncülük etti. Sahada en çok topla buluşan isim olarak tüm trafiği o yöneten yıldız isim, sadece hücumda değil, "Sahipsiz Top Kazanma" liderliğiyle savunma direncinde de başrolde yer aldı.