SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Milli Takım

Kosova karşısında sahada orkestra şefliği yaptı! Orkun Kökçü'den tarihe geçen performans

Milli Takımımız Kosova deplasmanında 1-0 galip gelerek Dünya Kupasına katılmayı başardı. Karşılaşmanın hem ilk yarısı hem de ikinci yarısında sahada büyük mücadele gösteren Orkun Kökçü resmen coştu. Kerem Aktürkoğlu le bulduğumuz golde de asist yapan Beşiktaşlı yıldız isim izleyenleri mest etmeyi başardı.

Kosova karşısında sahada orkestra şefliği yaptı! Orkun Kökçü'den tarihe geçen performans
Burak Kavuncu
Orkun Kökçü

Orkun Kökçü

TR Türkiye
Yaş: 26 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Beşiktaş
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Orkun Kökçü son dönemde yükselen formunu Kosova karşısında da sürdürerek resmen formunun zirvesine yürüdü.

SAHANIN TEK HAKİMİ: ORKUN KÖKÇÜ ELEŞTİRİLERE RAKAMLARLA "MAT" ETTİ!

Son dönemde Beşiktaş'ta yükselen performansı üzerinden Milli Takımda kadroda yer alması gerektiği düşünülen Orkun Kökçü, istatistik tablolarını altüst ederek sahanın gerçek lideri olduğunu kanıtladı. 7.7’lik devasa reytingiyle takımın en iyisi olan yıldız oyuncu, modern futbolun tüm gerekliliklerini tek başına yerine getiriyor.

RAKAMLAR YALAN SÖYLEMEZ! 5 KATEGORİDE ZİRVEDE...

Orkun Kökçü Kosova karşısında gösterdiği performansla resmen gözlerdeki pası sildi. Kosova deplasmanında 7.7 ortalama puan ile takımın en yüksek puanlı oyuncusu olan Milli oyuncu takıma önderlik etti. "Büyük Şans Yaratma" ve "Kilit Pas" kategorilerinde takımın mutlak lideri olan Kökçü, takıma resmen hücumda öncülük etti. Sahada en çok topla buluşan isim olarak tüm trafiği o yöneten yıldız isim, sadece hücumda değil, "Sahipsiz Top Kazanma" liderliğiyle savunma direncinde de başrolde yer aldı.

Anahtar Kelimeler:
Kosova Türkiye Kerem Aktürkoğlu Orkun Kökçü beşiktaş Dünya Kupası elemeleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 1 yorum
Golün adı Orkun Asist Kenan
Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.