MAGAZİN

Kötü günler geride kaldı!

MAGAZİN HABERLERİ  | 15.06.2018 14:39 | Son Güncelleme

Şarkıcı Sibel Tüzün, gitarist sevgilisi Aytun Gelgin’le beraber tatile çıktı.

Kötü günler geride kaldı!

Önceki gün Bodrum Akyarlar sahilinde görüntülenen çift, deniz keyfi sonrası el ele yürüyüşe çıktı.

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46 yaşındaki Tüzün, 6 yıllık eşinden boşandığı sırada şiddet, tehdit ve hareket suçlamalarıyla eski eşine ceza aldırtmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
sibel tüzün Aytun Gelgin

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