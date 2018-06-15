Kötü günler geride kaldı!

\u00d6nceki g\u00fcn Bodrum Akyarlar sahilinde g\u00f6r\u00fcnt\u00fclenen \u00e7ift, deniz keyfi sonras\u0131 el ele y\u00fcr\u00fcy\u00fc\u015fe \u00e7\u0131kt\u0131.\n\n46 ya\u015f\u0131ndaki T\u00fcz\u00fcn, 6 y\u0131ll\u0131k e\u015finden bo\u015fand\u0131\u011f\u0131 s\u0131rada \u015fiddet, tehdit ve hareket su\u00e7lamalar\u0131yla eski e\u015fine ceza ald\u0131rtm\u0131\u015ft\u0131.\n\nPARTNEREvlili\u011fin zaman\u0131 geldiTakip\u00e7ileri istedi, Demet \u015eener de\u011fi\u015ftirdi!\u015eebnem Schaefer: Ya\u015fas\u0131n bug\u00fcn bayram
Okuyucu Yorumları 0 yorum