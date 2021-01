Kötü haberler peş peşe geldi! Ertelenen filmlerin listesi

Koronavirüs salgını nedeniyle birçok filmin vizyon tarihi değişti ya da ertelendi. Son olarak Sony ve Universal, Last Night in Soho ve Ghostbusters: Afterlife başta olmak üzere yılın ilk yarısında gösterime girmesi beklenen neredeyse tüm filmlerini sonraki aylara erteledi.

Büyük prodüksiyonlu James Bond filmi No Time To Die, Top Gun: Maverick ve kadın odaklı casus filmi The 355 gibi yapımlar da tarihi ertelenen yapımlar arasında yer alabilir.

İşte salgın nedeniyle planlandığı tarihte izleyiciyle buluşamayan filmler...