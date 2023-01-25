EĞİTİM

  1. Haberler Haberler
  2. EĞİTİM
  3. Zıt Anlamlı Kelimeler
  4. En zıt anlamlısı nedir? En kelimesinin zıt anlamlıları ile örnek cümleler

En zıt anlamlısı nedir? En kelimesinin zıt anlamlıları ile örnek cümleler

20.01.2023 21:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünyanın en zengin kelime dağarcığına sahip olan dillerinden biri de Türkçedir. Türkçedeki birçok kelime birden fazla anlama ve tanıma sahiptir. Bu sebeple her kelimenin birden fazla eş anlamlı ya da zıt anlamlı kelime karşılığı olabilir. En kelimesi de Türkçe olan ve birden fazla anlama gelebilen kelimelerden biridir. Peki, sesteş olan en kelimesinin zıt anlamlısı olan kelime nedir?

En zıt anlamlısı nedir? En kelimesinin zıt anlamlıları ile örnek cümleler

Son derece zengin bir kelime hazinesi olan Türkçede kelime ve anlam çeşitliliği vardır. Bu duruma örnek olan kelimelerden biri de en kelimesidir. En kelimesi isim ve zarf türlerinde farklı tanımları bulunan bir kelimedir. Bunun yanı sıra en kelimesi sesteş bir kelimedir. En kelimesi halk arasındaki günlük konuşma dilinde ve isim türünde hayvanlara ya da eşyalara vurulan damgayı ifade etmek için kullanılır. Zarf türünde ise en kelimesi başına geldiği tüm sıfatların ileri ve üst derecede olduğunu gösterir. Bir diğer anlamına göre en kelimesi yüzeylerde boy olarak kabul edilen iki kenarın arasındaki genişliği, uzaklığı ya da boyutları belirten bir ifadedir.

Eksi zıt anlamlısı nedir? Eksi zıt anlamlısı nedir?

En kelimesinin zıt anlamlısı olan sözcük nedir?

Tanımı birden fazla olan en zıt anlamlısı tek olan kelimeler arasında yer alır. En kelimesinin zıt anlamı, ölçü anlamı olarak kullanılan en kelimesi için geçerlidir. Cümle içinde hangi anlamı ile kullanılıyorsa buna göre zıt anlamı belirlenir. Enin zıt anlamlısı olan kelime ölçü anlamındadır kullanılır. Enin zıt anlamlısı:

  • Uzunluk
Öznel zıt anlamlısı nedir? Öznel zıt anlamlısı nedir?

Enin zıt anlamlıları ile örnek cümleler

Kelimelerin anlamlarını pekiştirmek için o kelimeler örnek cümle içinde kullanılmalıdır. Ancak kelimenin hangi anlamı ile kullanıldığını belirlemek için de bu yöntem kullanılabilir. En kelimesinin zıt anlamı ile kurulan örnek cümleler:

  • Kâğıdın eniyle uzunluğu çok alakasız olmuş.
  • Yolun uzunluğu beklediğimizden daha azdı.
  • Eteğin kumaş uzunluğu fazla olduğu için kötü duruyordu.
  • üç metre uzunluğundaki bu masaya kaç kişi sığar sence?
Dışarı zıt anlamlısı nedir? Dışarı zıt anlamlısı nedir?

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Öğretmen ataması ne zaman yapılacak?Öğretmen ataması ne zaman yapılacak?
İri zıt anlamlısı nedir?İri zıt anlamlısı nedir?
Anahtar Kelimeler:
zıt anlamlı zıt anlamlı kelimeler zıt anlamlısı

En Çok Okunan Eğitim Haberler

Öğretmen ataması ne zaman yapılacak?

Öğretmen ataması ne zaman yapılacak?

MSÜ sınav başvurusu ne zaman?

MSÜ sınav başvurusu ne zaman?

2023 KPSS başvuru tarihi nedir?

2023 KPSS başvuru tarihi nedir?

2023 öğretmen atamasında rehber öğretmen detayı!

2023 öğretmen atamasında rehber öğretmen detayı!

İlginizi Çekebilir

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Puma spor ayakkabıda 540 TL indirim! Bu fırsat kaçmaz

Puma spor ayakkabıda 540 TL indirim! Bu fırsat kaçmaz

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

Flaş fırsat: Çok satan o şişme yelekte 130 TL'nin üzerinde indirim!

Flaş fırsat: Çok satan o şişme yelekte 130 TL'nin üzerinde indirim!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.