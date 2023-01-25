En zıt anlamlısı nedir? En kelimesinin zıt anlamlıları ile örnek cümleler

Son derece zengin bir kelime hazinesi olan Türkçede kelime ve anlam çeşitliliği vardır. Bu duruma örnek olan kelimelerden biri de en kelimesidir. En kelimesi isim ve zarf türlerinde farklı tanımları bulunan bir kelimedir. Bunun yanı sıra en kelimesi sesteş bir kelimedir. En kelimesi halk arasındaki günlük konuşma dilinde ve isim türünde hayvanlara ya da eşyalara vurulan damgayı ifade etmek için kullanılır. Zarf türünde ise en kelimesi başına geldiği tüm sıfatların ileri ve üst derecede olduğunu gösterir. Bir diğer anlamına göre en kelimesi yüzeylerde boy olarak kabul edilen iki kenarın arasındaki genişliği, uzaklığı ya da boyutları belirten bir ifadedir.

En kelimesinin zıt anlamlısı olan sözcük nedir?

Tanımı birden fazla olan en zıt anlamlısı tek olan kelimeler arasında yer alır. En kelimesinin zıt anlamı, ölçü anlamı olarak kullanılan en kelimesi için geçerlidir. Cümle içinde hangi anlamı ile kullanılıyorsa buna göre zıt anlamı belirlenir. Enin zıt anlamlısı olan kelime ölçü anlamındadır kullanılır. Enin zıt anlamlısı:

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Enin zıt anlamlıları ile örnek cümleler

Kelimelerin anlamlarını pekiştirmek için o kelimeler örnek cümle içinde kullanılmalıdır. Ancak kelimenin hangi anlamı ile kullanıldığını belirlemek için de bu yöntem kullanılabilir. En kelimesinin zıt anlamı ile kurulan örnek cümleler: