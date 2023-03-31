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  4. Kourtney Kardashian deri süper mini elbisesiyle pozlar verdi! Frikik vermek için çabaladı

Kourtney Kardashian deri süper mini elbisesiyle pozlar verdi! Frikik vermek için çabaladı

31.03.2023 10:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen Kourtney Kardashian bu defa deri süper mini elbisesiyle pozlar verdi. Kardashian frikik vermek için adeta şekilden şekile girdi.

Kourtney Kardashian deri süper mini elbisesiyle pozlar verdi! Frikik vermek için çabaladı

Kourtney Kardashian sosyal medya paylaşımları ve tarzı ile sık sık tepki çeken isimlerden biri. Kourtney Kardashian bu defa yine uslu durmadı ve deri süper mini elbisesiyle pozlar verdi. Ünlü isim dekoltesinin her ayrıntısını takipçileri ile paylaştı.

Kourtney Kardashian'ın 'Kendini değiştir' notu ile paylaştığı cesur pozlarına takipçileri; 'Evrim doğru kelime değil', 'Sana neler oluyor', 'Güzel görünüyor' gibi yorumlar yaptılar.

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Tam adı Kourtney Mary Kardashian'dır. Keeping Up with the Kardashians ve Kourtney and Kim Take New York gibi reality showlarında tanınmıştır.

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18 Nisan 1979 tarihinde doğan Kourtney Kardashian, Mill Valley, Kaliforniya'da dünyaya gelmiştir.

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44 yaşındaki Kourtney Kardashian, Kim Kardashian, Khloé Kardashian ve Rob Kardashian'ın ablasıdır.

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