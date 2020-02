Kourtney Kardashian'ı ailesi uyardı! Gece hayatını bırakamıyor

Ünlü TV yıldızı Kim Kardashian'ın ablası Kourtney Kardashian'ın yaşadığı yoğun gece hayatı yakın çevresini endişelendirmeye başladı. 40 yaşındaki üç çocuk annesi Kardashian'ın, artık biraz daha sakin bir hayat yaşaması gerektiğini düşünen arkadaşlarının yıldızı biraz yavaşlaması konusunda uyardığı iddia edildi.

ABD magazin basınındaki haberlere göre; arkadaşları, Kardashian'ın partilerden eve sabahın ilk saatlerinde döndüğünü ve ertesi gün de öğleden sonra saatlerine kadar uyuduğunu anlattı.

Kourtney Kardashian'ın haftanın beş gecesi dışarıda olduğu ve aslında çok da iyi tanımadığı kalabalıklarla vakit geçirdiği belirtildi.

Yakın çevresinin Kardashian'ı bu hayat tarzından uzaklaşması gerektiği konusunda uyardığı konuşuluyor.

GERİDE KALMAK İSTEMİŞTİ

Kris Jenner ile Robert Kardashian'ın en büyük çocuğu olan Kourtney Kardashian, bir süre önce ailesiyle birlikte kamera karşısına geçtiği Keeping Up With The Kardashian adlı TV programında biraz daha geri planda kalmak istediğini söylemişti.

Kardashian, çocuklarıyla biraz daha fazla vakit geçirmek için böyle bir karar verdiğini açıklamıştı. Sosyal medyayı aktif kullanan isimler arasında yer alan Kardashian, geçtiğimiz günlerde ayna karşısında verdiği poz ile gündeme gelmişti.

HAMİLE Mİ?

Bu pozunu Instagram'da yayınlayan Kardashian'ın karnının şişliği takipçileri tarafından hamile olduğu yönünde yorumlanmıştı. Kardashian, bir takipçisinin "Hamile misin?" sorusuna, "Hayır, keşke" şeklinde yanıt vermişti.

Eski sevgilisi Scott Disick'ten üç çocuğu olan Kourtney Kardashian'ın tekrar anne olmak istediği öğrenilmişti.