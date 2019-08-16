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Kourtney Kardashian kalçasındaki çatlakları gösterdi takdir topladı

MAGAZİN HABERLERİ  | 16.08.2019 09:49 | Son Güncelleme

Kourtney Kardashian, sosyal medya hesabından çatlaklarını gösterdi, takipçilerinin takdirini topladı. 'Kusurlarından utanmayan en cesur Kardashian' yorumları yapıldı...

Kourtney Kardashian kalçasındaki çatlakları gösterdi takdir topladı

Sağlıklı yaşam stesi Poosh için özel çekimler gerçekleştiren Kourtney Kardashian, geçtiğimiz gün yeni bir fotoğraflı takipçileriyle paylaştı. Çatlaklarının göründüğü fotoğrafı sosyal medya hesabına koyan Kardashian, bu hamlesiyle takdir topladı.

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Kourtney’in bu cesur hamlesinden sonra ‘Çatlaklarına Photoshop yapmadığın için teşekkürler’, ‘ Çatlaklarının görünmesine izin vermiş olma gerçeğine bayıldım’, ‘Sonunda bir Kardashian Photoshop yapmamış’, ‘En doğal Kardashian’ gibi yorumlar yapıldı…

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kourtney kardashian çatlak

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