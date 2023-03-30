MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Kourtney Kardashian küvet ve klozetin etrafını yemekle donattı! Görenler "İğrenç" dedi

Kourtney Kardashian küvet ve klozetin etrafını yemekle donattı! Görenler "İğrenç" dedi

30.03.2023 13:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Travis Barker ile evliliğinden sonra yaptığı müstehcen paylaşımlarla tepki çeken Kourtney Kardashian küvet ve klozetinin etrafını yemekle donatıp banyoda 'keyif' yaptı. O anları paylaşan yıldız tepki çekti.

Kourtney Kardashian küvet ve klozetin etrafını yemekle donattı! Görenler "İğrenç" dedi

Kourtney Kardashian ve Travis Barker çifti sık sık gündeme geliyor. Çocuklarının yanında müstehcen pozlar vermesiyle gündeme gelen yıldız daha sonra da geceliğiyle özel anlarını paylaşmıştı.

Zaman zaman cinsel hayatına dair de açık açık konuşan Kourtney Kardashian son paylaşımıyla yine tepki çekti.

Eski karısının kapısına dayandı! Olay çıktı Eski karısının kapısına dayandı! Olay çıktı

Söz konusu fotoğrafta pembe sulu bir küvetin etrafına mavi karo zemin üzerinde ve kapalı klozet oturağının üzerinde çok sayıda yemek tabağını yer alıyordu.

dfgfdgd

Bu paylaşım yıldızın hiç beklemediği tepkiler aldı. Bir kullanıcı "Tuvalette yemek, bu iğrenç" diye yazdı. Bir başka takipçi ise "Banyoda yemek yemek değildir", Banyodaki yiyecekler iğrenç" dedi.

Ekran Alıntısı

İlginizi Çekebilir

En şık ve rahat Camper ayakkabılarda %45'e varan indirim

En şık ve rahat Camper ayakkabılarda %45'e varan indirim

 Sporda ve günlük hayatta şıklığı yakalayın! Spor ve sırt çantalarında indirim

Sporda ve günlük hayatta şıklığı yakalayın! Spor ve sırt çantalarında indirim

 Adidas, Calvin Klein, Levi's... Erkek boxerlarda %50'ye varan indirim

Adidas, Calvin Klein, Levi's... Erkek boxerlarda %50'ye varan indirim

 Fiyatı 3 bin 599 TL'ye düştü! Kullananların çok sevdiği Cosori airfryerda indirim

Fiyatı 3 bin 599 TL'ye düştü! Kullananların çok sevdiği Cosori airfryerda indirim


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Adeta eridi! Dekolteli pozuna beğeni yağdıAdeta eridi! Dekolteli pozuna beğeni yağdı
Özel hayat sorusu dikkat çekti! Nihat Hatipoğlu'nun sorusu...Özel hayat sorusu dikkat çekti! Nihat Hatipoğlu'nun sorusu...
Soyunarak kazandığı para şoke etmişti! İç çamaşırlı poz tepki çektiSoyunarak kazandığı para şoke etmişti! İç çamaşırlı poz tepki çekti
Anahtar Kelimeler:
Kourtney Kardashian Travis Barker travis kardashian

En Çok Okunan Haberler

Muharrem İnce'nin tavrına şaşırmışlar

Muharrem İnce'nin tavrına şaşırmışlar

Memuru, asgari ücretlisi, emeklisi! Maaşa zamda enflasyon hesabı

Memuru, asgari ücretlisi, emeklisi! Maaşa zamda enflasyon hesabı

Şişeleri 1 TL'ye alıp Avrupa'ya 50 euroya satıyor!

Şişeleri 1 TL'ye alıp Avrupa'ya 50 euroya satıyor!

Kepçe ile parçalatılan metrobüs tartışmalara neden oldu! İBB’den açıklama geldi…

Kepçe ile parçalatılan metrobüs tartışmalara neden oldu! İBB’den açıklama geldi…

Hiç kimse onu konuşmuyor ama...

Hiç kimse onu konuşmuyor ama...

İki tarih öne çıktı, CHP'den açık kapı! '24 saat bile kalmadı'

İki tarih öne çıktı, CHP'den açık kapı! '24 saat bile kalmadı'

İlginizi Çekebilir

"Özge Özpirinçci artık doğallıktan çıktı" demişti! Estetiksiz hali şoke etti

"Özge Özpirinçci artık doğallıktan çıktı" demişti! Estetiksiz hali şoke etti

"Bülent Ersoy'un gençliği sandım"

"Bülent Ersoy'un gençliği sandım"

Bütçe dostu alışveriş zamanı: Modadan teknolojiye binlerce üründe kaçırılmayacak indirimler

Bütçe dostu alışveriş zamanı: Modadan teknolojiye binlerce üründe kaçırılmayacak indirimler

Tutuklanacağını söylemişti! Fotoğraflar ABD’yi karıştırdı

Tutuklanacağını söylemişti! Fotoğraflar ABD’yi karıştırdı

Şoke eden soru! "Fulya Öztürk'ün ayağını mı kaydırdın?"

Şoke eden soru! "Fulya Öztürk'ün ayağını mı kaydırdın?"

Under Armour spor ayakkabıda 800 TL indirim! Bu fırsat kaçmaz

Under Armour spor ayakkabıda 800 TL indirim! Bu fırsat kaçmaz

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.