Kourtney Kardashian küvet ve klozetin etrafını yemekle donattı! Görenler "İğrenç" dedi

Kourtney Kardashian ve Travis Barker çifti sık sık gündeme geliyor. Çocuklarının yanında müstehcen pozlar vermesiyle gündeme gelen yıldız daha sonra da geceliğiyle özel anlarını paylaşmıştı.

Zaman zaman cinsel hayatına dair de açık açık konuşan Kourtney Kardashian son paylaşımıyla yine tepki çekti.

Söz konusu fotoğrafta pembe sulu bir küvetin etrafına mavi karo zemin üzerinde ve kapalı klozet oturağının üzerinde çok sayıda yemek tabağını yer alıyordu.

Bu paylaşım yıldızın hiç beklemediği tepkiler aldı. Bir kullanıcı "Tuvalette yemek, bu iğrenç" diye yazdı. Bir başka takipçi ise "Banyoda yemek yemek değildir", Banyodaki yiyecekler iğrenç" dedi.



