Kourtney Kardashian sonunda paylaştı! Emzirdiği anları gösterdi

Kourtney Kardashian, bir süredir aşk yaşadığı müzisyen Travis Barker ile geçen sene dünyaevine girmişti. Müstehcen pozlarıyla sık sık gündeme gelen çfit bebek sahibi olmak için seks orucundan tüp bebek tedavisine pek çok yolu denemişti.

Mutlu beraberlikleri devam eden ünlü çift, geçtiğimiz ay ilk çocuklarını kucaklarına almıştı. Dördüncü kez anne olan Kardashian'ın oğluna "Rocky" adı verildiği ortaya çıkmıştı.

Ünlü çift, bebekleriyle birlikte objektif karşısına geçti. Henüz bir aylık olan bu Rocky, ebeveynlerinin takipçileriyle tanıştı.

2006 yılında Scott Disick ile aşk yaşamaya başlayan Kourtney Kardashian'ın bu ilişkiden Mason Dash Disick, Penelope Scotland Disick ve Reign Aston Disick adında üç çocuğu bulunuyor.







