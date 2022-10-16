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Kourtney Kardashian tarzıyla şoke etti! Arkasını dönüp gösterdi

16.10.2022 10:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Keeping Up with the Kardashians" isimli reality şov programıyla tanınan Kourtney Kardashian, davulcu eşi Travis Barker' ile yaptığı paylaşımlarla dikkat çekiyor. Son dönemde bedeniyle barıştığını sık sık ifade eden Kardashian ilginç tarzıyla şaşırttı. TV yıldızı, tangasını göstermekten ise çekinmedi.

Kourtney Kardashian tarzıyla şoke etti! Arkasını dönüp gösterdi

Blink-182 davulcusu Travis Barker ile evlenen Kourtney Kardashian paylaşımlarıyla dikkat çekiyor. Sık sık kocasından hamile kalmak için elinden geleni yaptığını ifade eden TV yıldızı son dönemde ise bedeniyle barıştığını söylüyor.

Filtresiz paylaşımlarıyla dikkat çeken Kourtney Kardashian ilginç tarzıyla yine olay oldu. Kourtney Kardashian üstüne sweatshirt giyip altına ise ilginç bir file etek giydi.

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Geniş file eteğinin altına da tanga iç çamaşırı giyen Kourtney Kardashian arkasını dönüp bunu göstermekten de çekinmedi.

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Kıvrımlarını sergilemekten çekinmeyen TV yıldızının bazı hayranları "Artık çok rüküşsün" yorumlarında bulundu.

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Kourtney Kardashian Travis Barker travis likidite kardashian
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