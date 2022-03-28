Kourtney Kardashian ve Travis Barker'in öpücüğü Oscar'a damga vurdu! "Biri kova uzatsın lütfen"

Pazar gecesi Oscar Ödül Töreni'ni izleyenler Kourtney Kardashian'ın nişanlısı Travis Barker'a olan sevgi gösterisine şahit oldu.

Ünlü çift, kameraların önünde birbirlerine olan aşklarını düzenli olarak sergiliyor. Dün gece gerçekleşen Oscar Ödül Töreni'nde de durum farklı değildi.

42 yaşındaki Kourtney ve 46 yaşındaki Travis, Akademi Ödüllerinin 94.Töreni'de davetiye aldılar ve Hollywood'daki Dolby Theatre'da tamamen siyah giyinerek katıldılar.

İkili kırmızı halıda tutkulu bir öpücük verirken, fotoğrafçılara beklediklerinden biraz daha fazlasını verdiler.

Ancak hayranları, görüntülerinden fazla etkilenmedi ve bu konuyu ti'ye almak için sosyal medyadan paylaşım yaptılar.



Twitter'da bir kişi paylaşıma, midesi bulanan emoji koyarken, bir diğeri de "Biri kova uzatsın lütfen" dedi.

