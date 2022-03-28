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Kourtney Kardashian ve Travis Barker'in öpücüğü Oscar'a damga vurdu! "Biri kova uzatsın lütfen"

28.03.2022 08:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kourtney Kardashian ve Travis Barker, Pazar günü 94. Oscar Ödülleri için Hollywood'daki Dolby Theatre'da kırmızı halıda boy gösterdi. Çifftin sevgi gösterisi Kırmızı Halı'ya damga vurdu.

Kourtney Kardashian ve Travis Barker'in öpücüğü Oscar'a damga vurdu! "Biri kova uzatsın lütfen"

Pazar gecesi Oscar Ödül Töreni'ni izleyenler Kourtney Kardashian'ın nişanlısı Travis Barker'a olan sevgi gösterisine şahit oldu.
Ünlü çift, kameraların önünde birbirlerine olan aşklarını düzenli olarak sergiliyor. Dün gece gerçekleşen Oscar Ödül Töreni'nde de durum farklı değildi.

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42 yaşındaki Kourtney ve 46 yaşındaki Travis, Akademi Ödüllerinin 94.Töreni'de davetiye aldılar ve Hollywood'daki Dolby Theatre'da tamamen siyah giyinerek katıldılar.

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İkili kırmızı halıda tutkulu bir öpücük verirken, fotoğrafçılara beklediklerinden biraz daha fazlasını verdiler.

Ancak hayranları, görüntülerinden fazla etkilenmedi ve bu konuyu ti'ye almak için sosyal medyadan paylaşım yaptılar.
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Twitter'da bir kişi paylaşıma, midesi bulanan emoji koyarken, bir diğeri de "Biri kova uzatsın lütfen" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Kourtney Kardashian
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